«Si subimos lo que piden, ir del casco a El Burrero en taxi valdrá 3 euros más caro»

El Ayuntamiento de Ingenio entiende la reclamación de los taxistas en el municipio y apoya una subida de las tarifas, pero no mediante una supresión de la tarifa 1, la urbana, y el mantenimiento solo de la 3, la interurbana, como asegura el gobierno local que pretende el sector, sino a través de una modificación al alza de la tarifa 1. El modelo por el que apuestan las cooperativas, según explicó este martes la alcaldesa, Ana Hernández, daría lugar a un «aumento exagerado» de los precios.

La regidora local, que hizo declaraciones a raíz de las movilizaciones emprendidas por los taxistas, echó mano de un ejemplo concreto para explicar el impacto de la medida que propone el sector. «Si subimos lo que piden, ir de la plaza del casco a El Burrero valdría 3 euros más caro, de casi 6 euros a casi 9».

Además, Hernández advierte de otro hándicap. La tarifa 1 es de control municipal, mientras que la 3 solo está en manos del Gobierno canario, por lo que el Ayuntamiento perdería capacidad de gestión sobre el servicio.

Suplir la tarifa 1 por la 3 es «una subida encubierta»

Domingo González, edil de Movilidad, repara en que la apuesta de los taxistas de anular una tarifa, la 1, y dejar solo en vigor la 3 implica, en realidad, «una subida encubierta». Y aportó datos. «Supone un incremento de una media del 27%, aunque en algunos desplazamientos dentro del pueblo llega al 44%, y una subida de la bajada de bandera del 30%», especificó. «Esa propuesta no se corresponde con la realidad del incremento del coste de vida desde 2016, la última revisión».

Además, advirtió de que le consta que el Gobierno canario subirá este año la tarifa 3, por lo que si Ingenio decide quedarse solo con esa tarifa, «el aumento en tramos de uso frecuente alcanzaría el 70%».

González insistió en la posición del gobierno local. «El Ayuntamiento, y yo como concejal, apoyamos la reivindicación del taxi, entendemos necesaria una subida de las tarifas, pero no mediante la supresión de la tarifa 1, pues no tiene en cuenta la realidad del municipio, pedimos moderación en la subida, un mejor servicio en el área urbana y con ello, un servicio público de más calidad».

Usarán un estudio del Gobierno para subir la tarifa 1

En ese sentido, dejó claro que las líneas de diálogo están abiertas. «Les hemos propuesto que no planteen una eliminación de la tarifa 1, sino una modificación de esa tarifa de acuerdo al IPC acumulado, pero hasta ahora se han negado a replanteárselo».

En todo caso, aclaró González, la subida de la tarifa debe hacerse en base a un estudio económico, que ha sido, según reconoció la alcaldesa, otro motivo de discrepancia con el sector. «Ellos dicen que tenemos que pagarlo nosotros, y nosotros, que ellos», admitió.

Dado que no se ponen de acuerdo, el edil de Movilidad avanzó que han solicitado el estudio que ya ha hecho el Gobierno canario precisamente para subir la tarifa 3. «De acuerdo a los criterios económicos que fije, haremos una propuesta al sector para subir aquí la tarifa 1».

Este martes tenía pensado reunirse con la oposición para explicarles el conflicto y proponerles la creación de una comisión especial para pactar una solución.

«No hemos logrado colaboración para mejorar el servicio»

Los taxistas también se quejan de la decisión del gobierno local de reordenar los turnos de las licencias para garantizar que las paradas en zona urbana no estén vacías. El gobierno local busca mejorar el servicio, pero reconoce que no lo ha logrado del todo.

«Ha mejorado, pero no ha resuelto el problema; primero, porque a pesar de un cierto control policial, no hemos conseguido una colaboración total del sector; hemos tenido que incoar expedientes sancionadores porque no cumplen los turnos». Dijo que han planteado al sector un modelo de control de ese servicio mediante un GPS que les han comprado, «pero todavía no lo han instalado».