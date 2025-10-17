Silencio de Tráfico sobre agilizar la retirada de coches accidentados en la GC-1 Antonio Morales, presidente del Cabildo: «Demandamos un mayor compromiso de la Jefatura Provincial« para despejar con rapidez de la carretera los vehículos implicados en colisiones.

La grúa de una aseguradora procede a la retirada de un vehículo accidentado en la GC-1.

«No sabemos qué ha pasado» con el protocolo que preparaba el Estado para agilizar la retirada de vehículos accidentados o estropeados de las vías de alta capacidad y «no ha sido posible cerrar un acuerdo» con la Jefatura Provincial de Tráfico para aplicarlo en la GC-1.

Así de claro se mostró este viernes el presidente del Cabildo, Antonio Morales, al ser cuestionado sobre lo que consideró «el mayor problema» de los atascos en la autovía del sur, «la lentidad en resolver» los accidentes, que es lo que produce «más costes económicos y genera más alarma social», mantuvo.

«Demandamos un mayor compromiso de la Jefatura Provincial de Tráfico para resolver con rapidez» la retirada de la carretera de los vehículos que se ven implicados en colisiones o que dejan de funcionar, declaró.

Morales explicó que el Cabildo dispone de un protocolo, cuyo contenido no quiso concretar, para afrontar este problema, un documento que ha intentado negociar con la Jefatura Provincial para que lo eleve al Gobierno central, como hizo con el confeccionado en Tenerife y pendiente de respuesta, pero no ha sido posible, por lo que sigue siendo un simple borrador. «No tenemos la implicación decidida de la Jefatura Provincial», lamentó.

Al respecto, desveló que han pedido al director general de Tráfico, Pere Navarro, que visite la isla para que conozca in situ la saturación que sufre la GC-1 y las dificultades que generan los continuos atascos que se producen en esta autovía.

Además, recordó que sobre la posible creación de un carril Bus-VAO total o parcial en la GC-1, que Tráfico se comprometió a estudiar, «tampoco hay datos».

Preguntado por la propuesta de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que reclama la creación de un servicio urgente de grúas que preste asistencia en horas punta para casos de accidente en el tramo con más incidencia de siniestros de la GC-1, entre los puntos kilométricos 5 y 15, entre Jinámar y el aeropuerto, Morales indicó que el Cabildo aboga por soluciones parecidas, basadas en disponer de servicios auxiliares para una retirada más rápida de los vehículos.