La ampliación a cuatro carriles de la GC-1 en Telde primará la reapertura del acceso a La Pardilla El Gobierno canario licitará el ensanche entre Bocabarranco y La Estrella antes de fin de año y pedirá a las ofertas que reduzcan los plazos de ejecución y lo vayan abriendo parcialmente

Jesús Quesada Telde Viernes, 17 de octubre 2025, 15:19

El Gobierno de Canarias primará la reducción de los plazos de ejecución y la apertura parcial a la altura de La Pardilla en la adjudicación del contrato de ampliación a cuatro carriles por sentido del tramo de la GC-1 que discurre entre Bocabarranco y La Estrella, una obra que prevé licitar antes de fin de año.

Así lo desveló el consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, tras la quinta reunión de la mesa de trabajo para reducir los atascos en la vía principal y la más transitada de Gran Canaria. Rodríguez señaló que el proyecto de construcción quedó aprobado definitivamente ayer jueves y que hoy viernes recibieron la z verde los pliegos.

Con la previsión de publicar la licitación antes de 2026, el Gobierno regional estima que la adjudicación y el inicio de las obras tendrá lugar en el primer semestre del año que viene. El plazo de duración de las obras será inicialmente de 12 meses, pero las ofertas podrán rebajarlo, tanto para la puesta en servicio del cuarto carril al completo como para la apertura parcial de ese cuarto carril a la altura de La Pardilla.

Para ello, y con la intención de reabrir el acceso directo de la GC-1 a La Pardilla como prioridad, los trabajos se acometerán primero en la calzada en sentido sur.

Sobre los efectos que ha tenido en la circulación el cierre del acceso directo a La Pardilla desde el verano pasado, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, declaró que los resultados de esa medida «son reales y visibles».

Según detalló, entre junio de 2024 y junio de 2025 la siniestralidad en ese tramo de la GC-1 se ha reducido en un 33%, la cifra de retenciones e incidencias ha caído en un 60% y la ocupación del carril ganado se ha incrementado del 4 al 25%.