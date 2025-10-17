Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de atascos en Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

La ampliación a cuatro carriles de la GC-1 en Telde primará la reapertura del acceso a La Pardilla

El Gobierno canario licitará el ensanche entre Bocabarranco y La Estrella antes de fin de año y pedirá a las ofertas que reduzcan los plazos de ejecución y lo vayan abriendo parcialmente

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Telde

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:19

Comenta

El Gobierno de Canarias primará la reducción de los plazos de ejecución y la apertura parcial a la altura de La Pardilla en la adjudicación del contrato de ampliación a cuatro carriles por sentido del tramo de la GC-1 que discurre entre Bocabarranco y La Estrella, una obra que prevé licitar antes de fin de año.

Así lo desveló el consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, tras la quinta reunión de la mesa de trabajo para reducir los atascos en la vía principal y la más transitada de Gran Canaria. Rodríguez señaló que el proyecto de construcción quedó aprobado definitivamente ayer jueves y que hoy viernes recibieron la z verde los pliegos.

Con la previsión de publicar la licitación antes de 2026, el Gobierno regional estima que la adjudicación y el inicio de las obras tendrá lugar en el primer semestre del año que viene. El plazo de duración de las obras será inicialmente de 12 meses, pero las ofertas podrán rebajarlo, tanto para la puesta en servicio del cuarto carril al completo como para la apertura parcial de ese cuarto carril a la altura de La Pardilla.

Para ello, y con la intención de reabrir el acceso directo de la GC-1 a La Pardilla como prioridad, los trabajos se acometerán primero en la calzada en sentido sur.

Sobre los efectos que ha tenido en la circulación el cierre del acceso directo a La Pardilla desde el verano pasado, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, declaró que los resultados de esa medida «son reales y visibles».

Según detalló, entre junio de 2024 y junio de 2025 la siniestralidad en ese tramo de la GC-1 se ha reducido en un 33%, la cifra de retenciones e incidencias ha caído en un 60% y la ocupación del carril ganado se ha incrementado del 4 al 25%.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El expolicía Fermín provocó el choque mortal en Juan Grande
  2. 2 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  3. 3 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  6. 6 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  7. 7 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  8. 8 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  9. 9 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  10. 10 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La ampliación a cuatro carriles de la GC-1 en Telde primará la reapertura del acceso a La Pardilla

La ampliación a cuatro carriles de la GC-1 en Telde primará la reapertura del acceso a La Pardilla