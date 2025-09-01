El 9 de septiembre se abrirá el plazo de inscripción para la Feria del Sureste 2025 El evento tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre en Carrizal, Ingenio, suponiendo una atractiva propuesta gastronómica y artesanal dentro de la comarca

CANARIAS7 Ingenio Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:49

La Mancomunidad del Sureste vuelve un año más con la XXII edición de la Feria del Sureste, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2025 en Carrizal, Ingenio. Durante 22 ediciones los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana han promovido la riqueza agroalimentaria y artesanal de la comarca con este gran evento que se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes de la comarca.

Las inscripciones para participar como expositores en la Feria del Sureste 2025, para las personas y empresas interesadas, se podrán presentar desde el 9 hasta el 22 de septiembre. Para apuntarse se puede realizarse de forma presencial en los Ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, o a través de las sedes electrónicas de cada consistorio.

Este evento es un escaparate vital para agricultores, ganaderos y artesanos, ofreciendo una oportunidad para promocionar sus productos y conectar con los miles de visitantes que se esperan durante las tres jornadas del evento. La Feria del Sureste cuenta con un total de 150 puestos de exposición, distribuidos equitativamente entre los tres municipios de la Mancomunidad del Sureste: 50 puestos para Ingenio, 50 para Agüimes y 50 para Santa Lucía de Tirajana. La Feria del Sureste no solo se alza como un espacio comercial, sino como un evento cultural de gran impacto en la comarca que reúne lo mejor de nuestras tradiciones.