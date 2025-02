Una sentencia obliga a Mogán a devolver a Lopesan La Cardonera de Veneguera El fallo le reconoce a recibir indemnización por otros ocho terrenos, pero la empresa no pedirá ejecutar la resolución | Entidad y Ayuntamiento exploran un acuerdo

Gaumet Florido Mogán Lunes, 10 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria obliga al Ayuntamiento de Mogán a devolver a la empresa Costa Canaria de Veneguera SA, vinculada al grupo Lopesan, La Cardonera de Veneguera, el recinto donde se celebra todos los años el belén viviente de este pago moganero, y también los terrenos del Campo de Tiro. Le insta igualmente a indemnizar a la promotora con el valor del suelo de otras ocho parcelas.

Sin embargo, la alcaldesa, Onalia Bueno, aclara que la empresa ha renunciado a reclamar que se ejecute la sentencia, porque exploran un acuerdo extrajudicial con el Ayuntamiento que beneficie a ambas partes. Así lo confirman también fuentes de Lopesan, que dejan claro que esta empresa se caracteriza por mantener siempre buenas relaciones de colaboración con las administraciones y, en ese sentido, subrayan que son conscientes del interés público y el beneficio social de estas parcelas.

Aparte de la reversión de esos dos terrenos, La Cardonera y el Campo de Tiro, este fallo judicial, que data del 19 de julio de 2024, pero que no había trascendido hasta ahora, le reconoce a Lopesan el derecho a una indemnización compensatoria por el valor del suelo, en su actual clasificación, donde están ubicados el parque infantil de Lomo Quiebre, un trozo de la plaza pública de Veneguera y el entorno de las llamadas Casas de Veneguera, la cancha deportiva de este mismo barrio, la depuradora de Veneguera, la Casa Vieja y el entorno, y los depósitos de agua Tabaibales y del de Llanos de los Pinos.

La magistrada Sagrario Tovar de la Fe da así la razón a Costa Canaria de Veneguera, que presentó en 2021 un contencioso para reclamar al Ayuntamiento el reintegro de cesiones, prestaciones y gastos de urbanización en que incurrió esta promotora en desarrollo y cumplimiento de los planes parciales y proyectos de urbanización que le aprobaron las propias administraciones en ese barrio moganero, pero que perdieron su eficacia con la entrada en vigor de la Ley 6/2003, de 6 de marzo, que declaró el barranco de Veneguera como Espacio Natural Protegido, que desclasificó los suelos urbanizables de Veneguera y los pasó a rústicos. Y también tras la Ley 6/2001 de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, que impidió el desarrollo turístico de Veneguera.

Claves del fallo Cesión de suelo . Costa Canaria anticipó a Mogán la cesión del suelo al que le obligaba la ley por construir en Veneguera.

Cambia la ley. Como al final no pudo construir, la promotora reclama lo que cedió y un juzgado le da la razón.

Devolución de lo cedido. Como al final no pudo construir, la promotora reclama lo que cedió y un juzgado le da la razón.

La sentencia estimó parcialmente el recurso de Costa Canaria, porque no accedió a todas sus pretensiones, pero, en esencia, comparte la razón de su reclamación tras constatar que cuando cedió estos terrenos no lo hizo como una donación «entendida en el sentido civilista de acto de liberalidad». Los cedió a cuenta de los distintos planes parciales de Veneguera, en los años 70, 80 y 90, que no llegaron a culminar, pero que le obligabann por ley a ceder suelo de forma gratuita al Ayuntamiento.

La jueza solo accedió a su petición de que se le devolviera el suelo de La Cardonera porque no alberga infraestructura alguna, y el del campo de tiro, porque está abandonado. El resto no, porque están ocupados por equipamientos.

NC denuncia «mala acción» de Bueno por no contestar a tiempo

El edil de NC en Mogán, Juan Manuel Gabella, atribuye el fallo a la «mala acción» de Onalia Bueno, a la que reprocha que ante el escrito de reclamación que Costa Canaria le presentó en 2020, «la alcaldesa ni negoció ni respondió». Frente a eso, se queja Gabella, Mogán ha de hacer frente ahora a «los derechos legítimos» de la empresa.

«Es una sentencia que ha estado guardada en los cajones durante más de 7 meses y que supone un verdadero varapalo para el municipio», entre otras cosas, porque el juzgado le reconoce a Lopesan el derecho a quedarse con una «zona tan identitaria» como La Cardonera.

Y pregunta a Bueno por qué no recurrió el fallo cuando su tesis era que la reclamación de Costa Canaria estaba prescrita. «No hay informe que avale esa decisión».