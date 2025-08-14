Santa Lucía se suma a un modelo pionero de inclusión para la infancia y adolescencia migrante El objetivo es garantizar que la transición hacia la emancipación, que se produce a los 18 años, sea segura, inclusiva y basada en derechos

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Jueves, 14 de agosto 2025, 18:34 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se ha sumado a un modelo pionero de inclusión social para la infancia y adolescencia migrante, consicientes de que la realidad de los niños y niñas inmersos en procesos de migración forzada es un desafío complejo que requiere respuestas integrales.

Esta iniciativa, liderada por la Asociación Canaria de Mediadores Interculturales (ACAMEI), se desarrolla en alianza con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su objetivo principal es la creación de un Dispositivo de Mediación Intercultural y Comunitaria (MIC) que aporte una respuesta estructurada al sistema local de acogida de menores y jóvenes migrantes sin red familiar.

El concejal de Atención Social y Comunitaria, Infancia y Familia, Saúl Goyes, afirmó que «este proyecto no solo responde a una necesidad urgente, sino a un compromiso ético y social. Los menores migrantes tutelados y los jóvenes extutelados necesitan algo más que recursos, necesitan comunidad, protección y oportunidades reales. Desde Santa Lucía de Tirajana defendemos que ningún niño, niña o adolescente debería ver limitados sus derechos por su origen. Este municipio seguirá trabajando para ser un referente en políticas públicas de inclusión, convivencia y justicia social».

Garantizar la transición

El propósito central de esta iniciativa es garantizar que la transición hacia la emancipación, que se produce a los 18 años, sea segura, inclusiva y basada en derechos. Para lograrlo, el modelo contempla una intervención en crisis, ofreciendo herramientas a los profesionales para actuar en situaciones de alta exigencia, además de trabajo social comunitario, actuando desde los barrios y municipios.

Asimismo, también incluye la participación activa de los jóvenes tutelados y extutelados, fortaleciendo su protagonismo en las decisiones que les afectan, a lo que se une la mediación intercultural, promoviendo la no discriminación y la convivencia positiva.

A ello se añade un sistema de monitoreo con indicadores claros, que permita evaluar cada fase del itinerario de acogida y emancipación (detección, acogida temporal, asistencia jurídica, atención psicosocial, educación, seguimiento), y un soporte técnico a los Servicios Sociales municipales y autonómicos, sirviendo además como marco común para las entidades del tercer sector que trabajan con este colectivo.

En el primer encuentro entre entidades sociales del territorio y profesionales de diversos sectores vinculados a los Servicios Sociales del municipio, celebrado el pasado mes, participó de forma activa la Asociación Canoa Solidaria y la Asociación Alianza por la Solidaridad, destacándose la importancia de reforzar la coordinación entre entidades, instituciones y recursos para lograr una inclusión social efectiva. Esta colaboración, señalaron los asistentes, resulta clave para el desarrollo social, cultural y económico de Santa Lucía.

El trabajo continuará durante los próximos meses con el objetivo de crear el Dispositivo e incorporar el modelo de intervención antes de finalizar el año. Todos los participantes coinciden en que Santa Lucía reúne las condiciones para ser referente en esta apuesta por la cohesión social, la convivencia y la protección de los derechos de la infancia y adolescencia en situación de alta vulnerabilidad.