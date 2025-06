Santa Brígida valora el derribo de la obra parada en la casa de la edil de Vivienda

Jesús Quesada Santa Brígida Domingo, 8 de junio 2025, 22:56 Comenta Compartir

El departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Santa Brígida ha abierto un expediente sobre las obras que la Policía Local ha ordenado paralizar en la casa que la edil Purificación Amador, segunda teniente de alcalde y concejal de Vivienda, tiene en la calle Lomo de Las Goteras y está recabando los informes técnicos y jurídicos preceptivos «para restablecer la legalidad», lo que en este caso podría suponer la demolición de los trabajos que ya están hechos.

Así lo adelanta el alcalde de la villa, José Armengol, a raíz de hacerse público que, tras varias llamadas recibidas en Urbanismo, el pasado 22 de mayo el policía adscrito a este departamento se personó en esa obra y, a la vista de que se llevaba a cabo sin cartel anunciador que expusiera el número de licencia, invitó a su responsable a paralizarla «hasta tener toda la documentación necesaria en regla».

«Se actuará como si fuera la casa de cualquier vecino de Santa Brígida y el expediente se tramitará como cualquier otro», comenta el primer edil sobre la obra que se llevaba a cabo en la vivienda de la concejal de Unidos por Gran Canaria (UxGC), formación que comparte el Gobierno municipal con Ando Sataute y el PSOE. «Cada uno es responsable de sus actos», agrega el líder de Ando Sataute.

En la visita a la obra que se ejecutaba en el número 10 de la calle Lomo de Las Goteras, que está dentro del Paisaje Protegido de Tafira, el policía local que pidió su paralización comprobó que consistían en «lo que parece ser un aumento del volumen de la vivienda en la parte alta», donde encontró a tres varones trabajando «en altura sin ningún tipo de seguridad, ni cascos ni cuerdas de seguridad».

El acta de denuncia por realizar obras sin título habilitante detalla que se entrevistó con quien dijo ser la hija de la propietaria, que se encuentra de baja por motivos personales, quien comentó al agente local que «están fabricando en la parte superior para poder venirme a vivir a casa de mi madre».

También recoge el acta que se identificó al responsable de la obra, a quien se pidió los títulos habilitantes para las obras que estaba realizando, en suelo rústico de protección ambiental, y contestó que «no los tiene».

El alcalde sostiene que «si la obra no respeta el planeamiento del municipio vigente se tendrá que restablecer la legalidad», lo que conllevaría la demolición de la parte superior de la vivienda, aunque aclara que «hasta no tener el correspondiente dictamen de Urbanismo, no procede» y que «existen otros muchos expedientes abiertos que no podemos dejar de tramitar».

Los portavoces del PP y de Plataforma Vecinal por Santa Brígida, Martín Sosa y Juan Umipiérrez, respectivamente, se han personado en el expediente urbanístico abierto y han solicitado al Gobierno municipal que se abra un expediente sancionador al entender que la obra es ilegal.