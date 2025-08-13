Santa Brígida celebra este fin de semana el Día del Caballo en Pino Santo Alto El Concurso Territorial de Doma Clásica y Doma Adaptada será puntuable para la Liga Territorial de Canarias por tercer año consecutivo

La pista hípica Teodoro Torres, situada en el barrio de Pino Santo Alto, en Santa Brígida, acoge los próximos días 16 y 17 de agosto la vigésimo novena edición del Gran Día del Caballo, uno de los eventos ecuestres más destacados de la isla, organizado en el marco de las Fiestas en Honor a la Virgen de la Salud.

La programación arranca el sábado 16 de agosto a las 17.00 horas con el Concurso Social de Doma Vaquera y Alta Escuela, donde jinetes, amazonas y caballos exhibirán su destreza, técnica y elegancia. La jornada culminará a las 20.00 horas con el tradicional baile a caballo con bailarina de pie, un espectáculo que combina arte ecuestre y danza.

El plato fuerte llegará el domingo 17 de agosto, a partir de las 10.00 horas, con el Concurso Territorial de Doma Clásica y Doma Adaptada. La competición reunirá a destacados especialistas del mundo del caballo y a los mejores binomios de Canarias en distintas categorías. Por tercer año consecutivo, la prueba será puntuable para la Liga Territorial de Canarias.

Este evento, que convierte a Santa Brígida en punto de referencia del calendario ecuestre regional, es posible gracias a la colaboración entre la Asociación de Vecinos La Caldera de Pino Santo Alto y el Centro Hípico El Rodeo de Arucas, así como al apoyo de la Sociedad Municipal de Deportes, la Federación Canaria de Hípica y el Ayuntamiento de Santa Brígida.

