San Mateo pone fin a la hegemonía de Ortega con Ramos en minoría

Ya es una realidad. San Mateo dice adiós a Ortega, poniendo fin así a su hegemonía, y recibe con los brazos abiertos a su nuevo alcalde, Alexis Ramos, de Unión Veguera (UVE), que se estrena como regidor municipal y que deberá afrontar el reto de gobernar en minoría junto a Alternativa por San Mateo (AxSM), con Isabel Peñate como cabeza de lista. Esto fue posible gracias al apoyo decisivo de los socialistas, aunque finalmente decidieron quedarse fuera del pacto de gobierno.

Cualquier cosa podía haber sucedido en el pueblo veguero hasta este mismo sábado, día en el que debía constituirse el Ayuntamiento, porque, a pesar de que todas las quinielas apuntaban hacia Ramos, la falta de pactos en el municipio podía haber hecho que cambiaran las tornas en el último momento. Y es que San Mateo es el único consistorio de la isla de Gran Canaria en el que ha sido imposible sumar una mayoría, aunque sí se esperaba un cambio de alcalde, que fue, en efecto, lo que acabó ocurriendo.

Así pues, finalmente no se produjeron sorpresas y la previsión de que Antonio Ortega, líder de la Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), abandonara la Alcaldía tras doce años de legislatura se ha cumplido. En un pleno abarrotado, donde se escucharon vítores y aplausos de las personas asistentes, Alexis Ramos, después de una votación muy controvertida, tomó posesión del bastón de mando para los próximos cuatro años, arrebatándoselo así a Ortega.

«Vamos a centrarnos en hacer un política más humana y, sobre todo, en desatascar las obras como las del mercado agrícola», exclamó Ramos, con una actitud más seria que festiva. Ortega se despidió lanzando un contundente mensaje: «Jamás vamos a hacer la política de descrédito que se ha hecho con nosotros (...) Vamos a ser coherentes en la gestión. Apoyaremos aquellas cosas que sean beneficiosas para el pueblo y, cuando no lo sean, haremos oposición».

El nuevo grupo de gobierno contará con cinco concejales y afrontará el reto de regir en minoría.

Lo que sí resultó ser una sorpresa para muchos y muchas fueron los resultados de las elecciones del pasado 28 de mayo, día en el que Avesan perdió por los pelos la mayoría absoluta que conservaba desde 2011, bajando de 8 a 6 concejales de los 13 que tiene este consistorio, y UVE irrumpió con 3 ediles, proclamándose como la segunda fuerza política en San Mateo. La corporación elegida la completaron 2 concejales de AxSM y 2 del PSOE.

Pese a que en un primer momento esos resultados parecían dibujar un escenario claro en el que las tres fuerzas con menor representación -UVE, AxSM y PSOE- iban a pactar para desbancar a Ortega, finalmente, después de reunirse en varias ocasiones, no consiguieron llegar a un acuerdo. Fue el PSOE el que al final se bajó del carro y optó por no compartir el gobierno municipal, al no poder salvar las diferencias surgidas entre Ramos y José Déniz, el cabeza de lista de los socialistas, que había propuesto insistentemente una Alcaldía compartida, de manera que UVE no tuviera siempre el bastón de mando.

Sin embargo, aunque no quisieron sellar un pacto, los votos del PSOE resultaron decisivos para enviar a Ortega a la oposición. «Cumplimos con nuestra palabra y votamos por el cambio en San Mateo», aseguró Déniz. Pero, con esos votos, también obligaron a Ramos a gobernar en minoría con AxSM, con cinco ediles en total. Algo que, al parecer, no preocupa demasiado al nuevo alcalde, ya que manifestó que confía en su grupo y también en la oposición y que pretende hacer una política «muy participativa».

Además del reto de finiquitar las obras del mercado agrícola, también se hallan sobre la mesa la dotación de más personal en el Ayuntamiento y la mejora de los servicios sociales y de limpieza.