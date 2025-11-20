San Mateo agotará todas las posibilidades para mantener el parquin de Hoya Viciosa La alcaldesa insiste en que el Ayuntamiento está ejecutando la sentencia de 2023 que le obligó al desarrollo urbanístico del sector donde está el solar

Gaumet Florido San Mateo Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:00

El aparcamiento al aire libre de Hoya Viciosa, cerca del casco de San Mateo, seguirá abierto por ahora. El Ayuntamiento anuncia que agotará todas las posibilidades para poder seguir dándole ese uso a la explanada pese a que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado 6 de noviembre ratificó otra resolución anterior que le instaba al cierre de esa actividad.

La alcaldesa veguera, Davinia Falcón, informó este miércoles de que los servicios jurídicos estudian si finalmente recurren ante el Tribunal Supremo dado que esa última resolución no es firme. Está convencida de que el fallo habría sido otro si el TSJC supiera los trámites que está siguiendo el Consistorio para ejecutar la sentencia de la que parte todo este conflicto, que data de 2023 y que obligaba al Ayuntamiento a desarrollar el Plan Parcial SUSO-Hoya Viciosa al que pertenece ese suelo usado como aparcamiento y a la aprobación y ejecución de su proyecto de urbanización.

«El juzgado sí sabe lo que estamos haciendo, porque le estamos informando puntualmente», dijo la alcaldesa. Es más, avanza que la corporación ya adjudicó la redacción de ese proyecto, del que han recibido una primera parte. «Estamos avanzando, haciendo todo lo posible por cumplir aquella sentencia, pero los tiempos de la administración son los que son, por mucho que corramos», advirtió Falcón. Habló de memoria, pero cifró el coste de las obras en unos 9 millones de euros que tendrán que abonar entre todos los propietarios afectados por este plan parcial de Hoya Viciosa.

La regidora recordó que ella asumió el cargo en el verano de 2024, que la resolución data de 2023 y que el gobierno anterior «no hizo nada» para cumplirla en el año durante el que estuvo gobenando. Además, repara en el hecho, que para ella tampoco es casual, de que en la primera sentencia no se instó al cierre del aparcamiento y que fue justo después de que ella llegara a la alcaldía tras una moción de censura cuando los denunciantes solicitaron poner fin al uso del aparcamiento, con los graves perjuicios que ello ocasionará a vecinos y visitantes del casco.

Por lo pronto, el juzgado parece insistir en la necesidad de que el Ayuntamiento se dé prisa en ejecutar la sentencia. La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Las Palmas dictó el pasado 13 de noviembre una diligencia en la que instaba al consistorio para que en el plazo de 10 días informase al juzgado sobre las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución de la resolución judicial y acreditase la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, así como la paralización total de la actividad de aparcamiento en Hoya Viciosa. También le pedía que se le identificase al funcionario responsable de la ejecución, con nombre y apellidos, bajo apercibimiento de multa de no hacerlo. Contra esa diligencia el Ayuntamiento dispuso de cinco días para su impugnación.