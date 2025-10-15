San Bartolomé de Tirajana mejora la salida de El Veril hacia San Agustín El proyecto recortará la zona de césped y suavizará la conexión con la Avenida de la Unión Europea | Un pilón resta ahora mucha visibilidad

Intersección que será mejorada por el Ayuntamiento. El pilón de la imagen dificulta mucho la visibilidad en la conexión actual entre ambas vías.

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:53 Comenta Compartir

Los usuarios de la salida de la urbanización de El Veril, en Playa del Inglés, hacia San Agustín por la Avenida de la Unión Europea se las ven y se las desean. Uno de los pilones que sostienen la pasarela peatonal que salva la vía complican mucho la visibilidad, de ahí que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana impulsa un proyecto para mejorar esa conexión y reducir los actuales riesgos de siniestralidad.

La propuesta técnica, elaborada por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos municipal Abraham Domínguez, consiste en una ligera modificación de la actual intersección. Con ese objetivo, plantea suavizar el actual entronque de las dos vías alargando la salida unos metros hacia San Agustín a costa de recortar unos metros la zona ajardinada aledaña, plantada de césped, que será trasplantado.

La inversión, que asciende a 250.000 euros, contempla también otras actuaciones de mejora como el ajardinamiento con especies autóctonas de una zona ahora muerta cerca de la intersección, el traslado de arquetas afectadas, la mejora del pavimento de la propia pasarela o el reasfaltado de las calles.

El Ayuntamiento ya sacó las obras a concurso, pero quedó desierto, por lo que ha retomado los trámites mediante un procedimiento negociado que espera resolver en los próximos días.