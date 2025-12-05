San Bartolomé de Tirajana enciende la Navidad de 2025 con 1.209 elementos colgantes La Zona Comercial Abierta de la Avenida de Gáldar acoge con una fiesta infantil y familiar el encendido que adorna y 28 kilómetros de calles

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:22 Comenta Compartir

El alcalde Marco Aurelio Pérez presidió este viernes en la zona comercial abierta de la Avenida de Gáldar, en San Fernando de Maspalomas el tradicional acto de encendido de la iluminación navideña del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Las concejalías de Alumbrado Público y de Comercio, dirigidas por la edil Araceli Armas Cruz y coordinadas por el concejal delegado Eduardo Armas Herrera, volvieron a elegir este escenario «como punto estratégico, céntrico y clave en la dinamización comercial».

En estas Navidades de 2025, el Consistorio de San Bartolomé de Tirajana está empleando en la decoración pública unos 1.209 elementos colgantes de lamparillas led de bajo consumo para dar colorido a algo más de 28 kilómetros de calles, rotondas y medianas del municipio.

Para dinamizar el acto, las concejalías de Alumbrado y Comercio organizaron y desarrollaron desde dos horas antes y con la colaboración de Acomisaba un programa lúdico y festivo cofinanciado por la Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.

Los actos que se programaron, dedicados al entretenimiento de la infancia y a la participación activa de las familias, fueron diferentes talleres de manualidades, pasacalles, casa de la Navidad y castillos hinchables. También se instaló un photocall navideño que las familias, las parejas y las amistades utilizaron para tener un recuerdo de esta jornada.

En el evento, que finalizó sobre las 22.30 horas, también se disfrutó de un concierto musical que protagonizaron Los Salvapantallas y el grupo hispano-venezolano Tabaiba. Además, el Ayuntamiento llevará a cabo este domingo 7 de diciembre, a las siete de la tarde, el encendido inaugural del Parque de la Navidad en el recinto del Parque Urbano del Sur, donde se desarrollará el programa de actos de 'Las Navidades del Mundo'.