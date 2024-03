San Bartolomé propone una acción de choque para sacar la arena del paseo

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha propuesto al Cabildo de Gran Canaria una actuación de choque coordinada para sacar en el menor tiempo posible la arena de las dunas de Maspalomas que ha invadido un tramo del paseo costero de Playa del Inglés que discurre junto al espacio protegido, del Mirador de las Dunas, junto al Riu Palace Maspalomas, hacia el norte.

Hay zonas en las que literalmente ha quedado sepultado y dificulta el paso de sus cientos de usuarios diarios. Las fuertes rachas de viento de los últimos días han puesto de su parte, pero hay otra clave que explica este fenómeno, y es de índole administrativa, vinculada a una cuestión competencial entre el Cabildo y el Ayuntamiento.

El consistorio es la institución que ha de mantener limpia y en buen estado la avenida peatonal costera, pero para que esta sea eficaz resulta necesario que el Cabildo, al que, por su parte, compete la gestión de las dunas en sí, le autorice a actuar en una franja de 15 metros hacia el interior del espacio protegido para así rebajar la cota de la arena y alejarla del paseo.

Esa tarea, que ha de ser constante, dejó de hacerse porque el Cabildo, meses antes de expirar el mandato anterior, le revocó ese permiso, según informa el edil de Limpieza de Playas, Ruymán Cardoso, quien desconoce el motivo exacto de que aquella autorización fuera eliminada. «Nosotros nos encontramos ese problema en cuanto tomamos posesión, en verano pasado», se explica el concejal nacionalista. Recientemente, ya con el nuevo equipo insular de Medio Ambiente, esa licencia ha sido reactivada, pero está supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos.

De 06.00 a 09.00 y solo con vehículos ligeros

Cardoso argumenta que el permiso condicionado actual que les concedió el Cabildo solo les permite actuar con vehículos ligeros y en una franja horaria muy concreta, entre las 06.00 y las 09.00 de horas, una autorización que, según advierte, se antoja insuficiente para que la retirada de la arena sea efectiva.

«Se ha acumulado tanta arena que necesitaríamos una actuación más ambiciosa; con esas condiciones que nos han puesto podríamos tardar meses», apunta el responsable político del servicio en el Ayuntamiento. Además, la arena retirada deberán trasladarla a Playa del Inglés, donde se confía en que la acción del viento la devuelva a las dunas.

El concejal informa de que ya aprovechó el capítulo de ruegos y preguntas en la última sesión del Consejo Rector de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas para alertar de esta contingencia y que, además, formalizó esta propuesta de una acción de choque consensuada, coordinada y con más medios, en una mesa de trabajo, más a escala técnica, que se celebró el viernes pasado entre las distintas administraciones implicadas.

Riesgos si se obstruye el alcantarillado dentro del espacio

Cardoso también deja claro que esta acumulación de arena no solo está afectando al tránsito de los peatones y está causando serios problemas a varios de los complejos de apartamentos que están más próximos al paseo, sino que también puede acabar provocando un grave daño ecológico al propio espacio protegido. Hay un tramo de tuberías de alcantarillado que está dentro de las dunas y que igualmente ha quedado sepultado, por lo que los operarios de Canaragua no pueden actuar en caso de que se produzca una obstrucción en la red.

Juan Carlos Alonso

No hay estudios que precisen la cantidad de metros cúbicos que será previso mover, pero Cardoso maneja un dato para dar idea del volumen de arena acumulada. «La cota de una de las dunas alcanza los 29 metros», subraya.

Antes un tractor 'peinaba' la duna próxima a la avenida

Hace un año o más, por los cálculos que ayer hacían algunas fuentes, que el Cabildo revocó el permiso que le daba al Ayuntamiento para recurrir a un tractor y peinar las dunas que estaban más próximas al paseo Costa Canaria. Dada esa coyuntura, el gobierno anterior optó por hacer esas mismas tareas de mantenimiento, pero de forma manual, como explica el anterior responsable de Litoral, el edil Samuel Henríquez, hoy en la oposición con NC. «Metíamos cuadrillas de operarios para poder alejar la arena» de la avenida peatonal. El problema, indica, es que ese esfuerzo dejó de hacerse de hace dos meses acá, lo que, unido a las fuertes vientos de los últimos días, ha terminado por acumular aún más arena sobre el paseo.

El Cabildo estudia la propuesta, que ha de ser consensuada

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brink, avanzó este lunes que los técnicos de la institución estudian la propuesta lanzada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pero dejó claro que la acción en cuestión deberá ser analizada con detenimiento y desde todos los frentes y, además, consensuada entre distintas administraciones.

Recordó, de entrada, que la competencia sobre el paseo es del Ayuntamiento y que, mientras tanto se busque otra fórmula, el servicio municipal de limpieza puede ir actuando con las condiciones que se le fijaron.

En todo caso, y de cara a la posibilidad o no de una actuación de choque con el uso o no de otro tipo de maquinaria, García Brink advirtió de la fragilidad del espacio en el que se está actuando y de la necesidad de que la solución por la que se opte no solo cuente con el visto bueno de los especialistas en Medio Ambiente, sino también de Costas, con competencias en la zona.

El problema de fondo, dijo, es que en su día se permitió construir donde no se debía.