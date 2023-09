San Bartolomé dinamizará la vida infantil de El Tablero

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana organizará actividades lúdicas para los niños en la plaza del barrio de El Tablero. La medida, según explican en un comunicado, se lleva a cabo debido a la «carencia temporal de espacios infantiles» en el lugar.

«Ninguna de las cuatro áreas de juego infantil que tiene El Tablero reúne en estos momentos las condiciones de uso necesarias para ser utilizadas con plenas garantías de seguridad. El estado de deterioro que presentan las superficies de los suelos, las instalaciones fijas y los elementos de juego en general, e incluso también las medidas de protección, es tan grave y de tanta envergadura que suponen un auténtico peligro para la integridad física de los usuarios«, aseguran

Además, relacionan esta situación con la «nula y pésima gestión que el gobierno de la socialista Concepción Narváez desarrolló en la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana durante la legislatura anterior, concretamente en su deber de renovar y mantener los parques infantiles del municipio«.

Los parques afectados son los que están ubicados en la trasera del Mercadona, cerrado desde junio de 2019; el de la Urbanización Tabaibas-Bandama y el Parque Multifuncional, que cerró el pasado julio por prescripción técnica de seguridad. A ellos se une el de la Iglesia, que se encuentra en mal estado de conservación.

El Ayuntamiento tiene previsto proceder al arreglo «inmediato» del que está ubicado en la plaza del barrio como recurso más rápido y viable para «volver a dotar al barrio de El Tablero de un recinto de ocio infantil en tanto se adjudica la renovación del resto de las instalaciones infantiles».

Algunos de los desperfectos del parque. C7

«Una sinvergonzonería»

«La dejadez y abandono con la que actuó en el área de Parques y Jardines el anterior gobierno que sustentaron el PSOE y NC fue verdaderamente lamentable. Es impermisible y una sinvergonzonería que después de haber tenido completamente desatendidos los parques y jardines de este municipio durante cuatro años, ahora se permitan el lujo de criticar el cierre de los parques infantiles y de exigir actuaciones inmediatas», denuncia la edil Araceli Armas.

Desde el ayuntamiento recuerdan que en mayo de 2019, el gobierno de mayoría de PP-AV dejó adjudicada la renovación de los 27 parques infantiles del municipio de San Bartolomé de Tirajana, con el contrato firmado y listo para ejecutar. Sin embargo, tras las elecciones y el cambio de gobierno aquel contrato nunca se ejecutó.

La oposición, PP-AV preguntó en numerosas ocasiones al pleno de la Corporación sobre el mal estado de los parques, sobre todo del Parque Multifuncional de El Tablero, y rogó y exigió el adecentamiento y renovación de los mismos advirtiendo del peligro que suponían.

Araceli Armas considera que «la seriedad y la responsabilidad son una asignatura pendiente para muchos concejales y concejalas del PSOE y de NC . «Está claro que Parques y Jardines le vino muy grande a la edil del PSOE que sólo tenía esa concejalía a su cargo. No es posible, porque no nos cabe en la cabeza, que con una necesidad tan evidente y acuciante de actuar de forma urgente en los parques y con unas arcas municipales más que saneadas para llevarlo a cabo, esa concejala no fuera capaz en los últimos cuatro años de renovar ni un solo parque infantil de este municipio y que NC tampoco advirtiera que ese era un asunto de vital importancia y que no admitía ninguna demora».