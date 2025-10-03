Romería de la Encarnación y Fiesta de la Manzana 2025: programa de actos en Valleseco

Romería ofrenda en honor a Nuestra Señora de la Encarnación, Valleseco

Valleseco se prepara para vivir sus tradicionales Fiestas de La Encarnación y de La Manzana. Esta edición además cobra un matiz especial: la romería-ofrenda alcanza su 51.° aniversario, reafirmando su papel como acto central de la festividad vallesequense.

El origen de esta festividad, estrechamente ligada a la agricultura del municipio, tiene su punto de partida en 1974, cuando jóvenes del barrio de Zumacal llevaron cestos con pan y manzanas como ofrenda a la Virgen de la Encarnación, copatrona de Valleseco. Con el paso del tiempo, la iniciativa creció, incorporando a los distintos barrios del pueblo con carretas cada vez más elaboradas, música folclórica y bailes tradicionales. Hoy es un evento reconocido como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Para esta edición, la organización ha reservado diversos actos. La romería del sábado 4 será el momento culmen, con una comitiva que recorrerá las calles portando productos de la tierra cuyo fin es benéfico para centros sociales.

El acto de la romería será presentado por Kiko Barroso y Cathaysa González, que acompañarán la presentación de las carretas alegóricas.

Viernes, 3 de octubre

18:30h. Rezo del santo rosario

19:00h. Eucaristía por las intenciones de los barrios: Valsendero, Barranco de la Virgen, Barranquillo, Recinto y Zamora

20:00 h. XXVII Festival Folclórico de Abenechara en la Plaza Municipal, con las Agrupaciones: G.F. Es Rebost de Maó (Menorca), AFAbenechara – Valleseco.

22:00 h. Verbena en la Plaza Municipal con Dj Promaster y GrupoArena.

Sábado, 4 de octubre

18:30h. Romería-Ofrenda en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Orden de salida: Ayuntamiento, Club de la Tercera Edad «José Castellano Sánchez», AAVV Unión Troscan, El Lomo, AAVVValsendero, Barranquillo Lanzarote, Barranquillo y Zamora, Barranco LaVirgen, AAVV Zumacal, AAVV Lanzarote, AAVV Madrelagua, El Recinto.

22:30h. Exhibición de Zumba con Elizabeth Flores Molina en la Plaza Municipal

23:00h. Verbena con Linea Dj y Armonía Show en la Plaza Municipal

00:00h. Exhibición de fuegos artificiales

Domingo, 5 de octubre

10:00h. Feria de artesanía en los aledaños de la Plaza Municipal

10:30h. Puesto de venta de manzanas y sidra en la Plaza Municipal

12:00 h. Solemne eucaristía en honor a nuestra señora de la Encarnación. A continuación procesión por el recorrido habitual. Anima el canto de la celebración el Coro Parroquial de San Roque, Firgas.

14:00 h. Degustación de fabada asturiana en la Plaza Municipal (precio: 3 €, a favor de la «Fundación Canaria PequeñoValiente»)

16:00-20:00 h. Fiesta infantil en los aledaños de la Plaza Municipal

19:00 h. Eucaristía.

20:00 h. Fin de fiestas con con la actuación de Maestro Florido, y, a continuación, la Parranda yBanda de Música de Teror nos trae su espectáculo «Almagama», en la Plaza Municipal

Sábado, 11 de octubre

10:00 h. Feria de Sabores y Tradiciones

12:00 h. «Encuentro Insular de Bandas de Gran Canaria 2025 D. Ruperto Armas Reyes» en la Plaza Municipal. «Sinfonías de DibujosAnimados». Bandas participantes: Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar, Unión Musical Vega de San Mateo, Asociación CulturalBanda de Música de Teror.

18:00 h. Fase Previa, en elAuditorio de Valleseco del XIII Certamen Internacional de Zarzuela de Valleseco

Domingo, 12 de octubre

11:00 h Fase final del XII Certamen Internacional de Zarzuela de Valleseco en el Auditorio

11:00 h. Eucaristía con la participación detodos los niños y las niñas, acompañados de sus padres y madres, que están realizando el proceso de catequesis

Sábado, 18 de octubre

10:00 h. Torneo deBola Canaria «LaEncarnación 2025», en los campos de petanca del Club Fuente La Rosa. Organiza Club Fuente La Rosa