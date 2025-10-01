Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Distintas variedades de sidra de Valleseco que obtuvieron premios en el XV Salón Internacional de les Sidres C7

Valleseco consigue cinco premios en el XV Salón Internacional de les Sidres

La sidra del municipio norteño continúa siendo un referente mundial al conseguir varios galardones en un certamen que reunió 236 variedades provenientes de 18 países de Europa, Asia y América

CANARIAS7

CANARIAS7

Valleseco

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:36

El Ayuntamiento de Valleseco celebra los cinco galardones obtenidos por sus sidras en el prestigioso XV Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) 2025, celebrado en la ciudad de Gijón, en Asturias. El certamen reunió a 236 variedades procedentes de 63 llagares de 18 países de Europa, Asia y América, consolidándose como una de las principales citas internacionales del sector que se celebra año tras año.

Las bodegas del municipio, con el respaldo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), lograron un total de tres medallas de plata y dos de bronce, situando nuevamente a Valleseco en el mapa mundial de la sidra y reafirmándolo como todo un referente gracias a la producción de manzanas de exquisita calidad.

En la categoría de Sidra de Copa Seca, el Lagar de Valleseco obtuvo la medalla de plata con su Sidra Natural sin filtrar. Por su parte, la bodega Tuscany fue doblemente reconocida: obteniendo la medalla de plata en la categoría de Sidra Espumosa Brut Nature con su Sidra Espumosa Brut Nature y el galardón de bronce en Sidra de Copa Seca con su Sidra Natural. Además, Bodegas FRP logró la medalla de plata en la categoría de Sidra Espumosa Brut con su Sidra Niebla Etiqueta Negra, mientras que El Valle Secreto alcanzó el bronce en Sidra con Sabores con su referencia El Valle Secreto Limón.

A los éxitos de Valleseco también se sumaron los tres reconocimientos obtenidos por llagares canarios que suma aún más fama y prestigio en relación a la sidra que se elabora en los diferentes lugares del archipiélago. La Mirla Sidrera de Castro & Magán, de la isla de La Palma, que destacó en diferentes categorías del certamen. De este modo, Canarias alcanzó un total de ocho premios, consolidando la calidad y proyección de sus sidras en un evento de referencia mundial.

La presente edición del SISGA ha sido especialmente significativa tras la reciente declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, circunstancia que otorga mayor relevancia a los galardones alcanzados por las bodegas canarias.

En la actualidad, Valleseco cuenta con unos 24.000 manzaneros censados y siete lagares en funcionamiento, entre ellos el de titularidad pública El Lagar de Valleseco. La apuesta del municipio por la sidra se refleja en el crecimiento de proyectos como Bodegas FRP, Tuscany, La Ruin, Valle Secreto o la nueva marca Fierro. Además, el Ayuntamiento, el Cabildo y la cadena Spar firmarán próximamente el cuarto convenio de comercialización de manzanas.

