Revocada parte de la lista de admitidos a optar a 16 viviendas de promoción pública en Ingenio

El Instituto Canario de la Vivienda ha revocado parcialmente la relación definitiva de demandantes admitidos y excluidos, por cupos, en el procedimiento de adjudicación de la promoción de 16 viviendas protegidas de promoción pública, y sus respectivos garajes y anexos vinculados, construidas en el barrio de El Cristo, en Ingenio.

Tras la publicación del listado definitivo, y a raíz de la comprobación de datos para la siguiente promoción en estudio en el municipio, la Dirección General de Vivienda detectó dos expedientes que se encontraban excluidos por no aportar la documentación en el plazo establecido, del 5 de julio de 2023 al 4 de agosto de 2023; sin embargo, anteriormente a dicho plazo, se había presentado documentación para la renovación de la solicitud de inscripción, la cual completaba el expediente, por lo que debieron aparecer como admitidos en la relación definitivo. Según el Boletín Oficial de Canarias (BOC), los afectados son el demandante con número de solicitud 2019-005507 pasaría de excluida cupo generala admitida cupo general y el demandante con número de solicitud 2020-000117 pasaría de excluido cupo general a admitido cupo general.

Los cupos en que se dividen los demandantes admitidos son el general, el de limitación por movilidad o comunicación reducida sin silla de ruedas, el mismo pero con silla de ruedas, el de familias de composición reducida (un miembro), el de jóvenes, de mayores y, finalmente, el cupo de violencia de genero.

Conforme a ley, las administraciones públicas pueden revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Los interesados que no estén conformen con el listado publicado ese viernes en el BOC tienen a partir de este día, un plazo de un mes para formular recurso de alzada ante el presidente del Instituto.