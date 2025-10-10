La reutilización de residuos textiles, clave en la II Feria de Economía Circular de Canarias Múltiples proyectos, enfocados principalmente en la conservación del medioambiente, de instituciones públicas y entidades privadas fueron presentados ayer en el Parque Científico Tecnológico Comarcal del Norte

David Rodríguez Medina Gáldar Viernes, 10 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

La II Feria de Economía Circular en Canarias, celebrada ayer en el Parque Científico Tecnológico Comarcal del Norte, en Gáldar, supuso un espacio para promover la concienciación social y empresarial con el objetivo de transicionar de un modelo económico lineal hacia un modelo circular, donde el desarrollo sostenible suponga el camino a seguir para lograr preservar el medioambiente. En esta edición el foco se puso principalmente en el aprovechamiento de residuos textiles.

Una decena de puestos de entidades privadas e instituciones públicas dedicadas al desarrollo de proyectos circulares instalaron sus carpas en las inmediaciones del parque para promocionar sus iniciativas. La Mancomunidad del Norte ha sido la organizadora de este proyecto, con el apoyo del Gobierno de Canarias; el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria; el Cabildo; la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y el Instituto Tecnológico de Canarias.

En esta feria se le puso especial énfasis a la fabricación y reutilización de los materiales textiles. Estudiantes del IES AGáldar y del IES Politécnico Las Palmas tuvieron la oportunidad de disfrutar de varios talleres prácticos centrados en el aprovechamiento de residuos textiles, contando con la participación de investigadores y una artesana del sector textil. El objetivo principal de estos talleres fue concienciar a los estudiantes del abusivo consumo que existe de materiales textiles, así como fomentar la reducción de su consumo.

Antonio Morales, presidente del Cabildo, hizo especial énfasis en este asunto, ya que «tenemos el ejemplo del programa Moda Cálida, donde se está impulsando una propuesta sostenible, ligada al reciclaje de materiales para generar moda en la isla», relató. El presidente detalló además la importancia de que «todos los municipios de la isla entiendan la decisión de diversificar nuestra economía en torno a la sostenibilidad», siendo la economía circular un elemento clave en el modelo que se pretende conseguir desde la institución insular.

Para ello es sumamente importante la búsqueda de «alternativas que activen la resistencia contra el cambio climático», indicó Morales. Desde su punto de vista, generar menos recursos, aprovecharlos mejor y alargar la vida útil de los elementos que usamos en el día a día ayuda a reducir la huella ecológica en el entorno.

El proyecto Coffee Fungi es uno de los que ejemplifican la promoción de la economía circular. A través de borras de café cultivan setas, manteniendo la idea de que en la naturaleza no existen desechos, sino que todo se transforma para aprovechar y crear productos. Desde esta iniciativa se busca cerrar ciclos, reducir residuos y aportar valor localmente.

Por su parte, Teodoro Sosa, presidente de la Mancomunidad del Norte, resaltó la importancia de la economía circular en el municipio de Gáldar, puesto que «tenemos las condiciones, el clima, el territorio y la proyección de las energías limpias» para a partir de ahí intentar «difundir los conocimientos sobre el cambio de modelo económico que queremos lograr», señaló.

Según Sosa, hay que intentar activar el ciclo para revitalizar, reutilizar y regenerar para dejar de consumir permanentemente. Además, destacó el papel de los jóvenes para incorporar nuevas alternativas como «reutilizar la fibra de plátano o usar el café para plantar setas».