Se retira el cabeza de lista de AV-SLT-PP en Santa Lucía

El cabeza de lista de Agrupación de Vecinos Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT), Manuel Hernández, ha remitido un comunicado en el que anuncia que deja la política. Figura al frente de la coalición electoral que han formado su partido y el PP. Hernández justifica su decisión tras haberse enterado este martes de que le habían cambiado la candidatura que él mismo confeccionó sin su consentimiento. No dice que su posición sea irrevocable, pero deja claro que será muy difícil que la reconsidere.

La clave de la crisis se desató este martes, cuando la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de las distintas candidaturas que concurren a las elecciones municipales del 28 de mayo permitió advertir que AV-SLT-PP había cambiado 'in extremis', de un día para otro, a varios de sus candidatos, entre ellos a la número dos, Lucía del Pino Rodríguez Méndez, precisamente una de las fundadoras de AV-SLT junto al cabeza de lista. No en vano, en el acto de presentación pública de la plancha, que tuvo lugar el pasado 27 de abril, ambos ocuparon un lugar protagonista, por lo que, a priori, y de cara a los ajenos al partido, nada hacía presagiar la salida de la número dos.

Ampliar Manuel Hernández, el día de la presentación de la candidatura, con Lucía Rodríguez, la que hasta este domingo era la número dos de su lista. Radio Las Tirajanas

Manuel Hernández asegura, de hecho, que no lo sabía. Tan de sorpresa le pilló que ni siquiera se sintieron con fuerzas de acudir a la sesión plenaria que estaba prevista este martes por la mañana en Santa Lucía y a la que no acudió ningún miembro de AV-SLT. Se reunió la tarde de este martes con un grupo íntimo de colaboradores y optó por hacer pública su renuncia y su retirada de la política.

Este es el contenido íntegro del comunicado remitido por Manuel Hernández.

«Hace algo más de seis años tomé la decisión de iniciar una nueva etapa en mi vida dando el paso a participar en la política municipal.

Esta decisión no fue nada fácil debido a mis compromisos familiares y profesionales, pero entendí la necesidad de iniciar la conformación de un nuevo proyecto político en Santa Lucía de Tirajana debido a la situación de decadencia a nivel de gestión municipal.

Si algo me ayudó a participar activamente en política fue la convicción de una serie de compañeros y un extraordinario grupo humano capacitado para transformar nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, conformando el partido político Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana.

En los últimos meses, con la cercanía de las fechas electorales, se nos planteó la posibilidad de participar en una coalición electoral con el Partido Popular de Santa Lucía de Tirajana. A pesar de las dudas sobre la conveniencia de este pacto, decidimos continuar adelante por el convencimiento de compañeros y compañeras que nos animaban a tomar partido de esta iniciativa. No tardaron en llegar las divisiones internas debido a esta decisión, pero entre todos los miembros de la formación conseguimos salvar estos escollos y llegar a las fechas en las que nos encontramos.

Sin embargo, en las últimas semanas, la confección de la lista electoral ha traído intercambio de opiniones y decisiones que han causado tensión internamente. En las últimas horas, dentro del plazo establecido se han realizado modificaciones sin contar con mi aprobación respecto a la lista publicada el 26 de abril y presentada públicamente. Cambios de los que me he enterado por terceras personas una vez publicadas las listas definitivas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Pese a las buenas expectativas electorales que nos auguran la encuestas, estas últimas acciones me han hecho perder la confianza en las mismas personas que me convencieron para entrar en política, pilares fundamentales para mí, hasta ahora, para continuar con el servicio público que vengo desempeñando desde hace 4 años, por lo que he tomado la decisión de renunciar a mi candidatura a la alcaldía de Santa Lucía de Tirajana y abandonar la política activa.

Les deseo suerte al resto de compañeros que conforman la lista publicada.

Pido disculpas y lo lamento por aquellos vecinos que habían depositado su confianza en mi persona.

Santa Lucía de Tirajana, a 2 de mayo de 2023 Manuel Hernández Pérez«.