La resolución del contrato del nuevo Mercado de San Mateo, más cerca

El Consejo Consultivo de Canarias considera «parcialmente conforme a derecho» la propuesta de resolución del contrato de construcción del nuevo Mercado Agrícola de San Mateo sin culpa del contratista acordada por el Consistorio veguero ante la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos pactados, pero mantiene que el contratista tiene derecho a ser indemnizado, a la liquidación del contrato y a la devolución de la garantía.

El dictamen del Consultivo fue solicitado por el alcalde, Antonio Ortega, el pasado noviembre para determinar si la propuesta de resolución ante la imposibilidad de modificar el contrato, que apostaba por no incluir una indemnización a la adjudicataria, se ajustaba a la legalidad.

El Ayuntamiento de San Mateo adjudicó la construcción del nuevo Mercado Agrícola en octubre de 2020 por un presupuesto de 3,16 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses que vencía, por tanto, en enero de 2022.

Los puestos de artesanos permanecen desplazados desde el inicio de las obras del nuevo mercado. / C7

No obstante, el contrato no se firmó hasta noviembre, en diciembre se suspendió el acta de replanteo, hasta marzo de 2021 no se adjudicó la dirección y la coordinación de seguridad y no fue hasta abril cuando se suscribió el acta de replanteo para su inicio. Las obras empezaron entonces y se paralizaron en abril de 2022 ante la necesidad de modificar el proyecto, que elevaba su coste a 3,8 millones, pero nunca se materializó.