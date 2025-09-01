El repique de campanas inicia los días más populares de las Fiestas del Charco La subida de la bandera y la concentración en la plaza de La Alameda congregó este lunes a cientos de personas en el inicio de los festejos de La Aldea de San Nicolás

Cientos de aldeanos y aldeanas se congregaron en la plaza de La Alameda durante el repique.

El repique sonoro, vibrante e insistente de las campanas de la iglesia de San Nicolás anunciaba este lunes, a las 12 del mediodía, el inicio de las semanas más esperadas del año en La Aldea, con motivo de las Fiestas de El Charco 2025, en honor a San Nicolás de Tolentino, patrón del municipio.

La emoción se palpaba desde las horas previas, cuando numerosos vecinos y vecinas comenzaron a acercarse hasta el centro neurálgico del casco histórico. En la plaza de La Alameda se procedió a las 11.00 al izado de la bandera del municipio por el colectivo 'Con ganas de vivir' formado por personas de todas las edades cuya asociación participa activamente en las actividades lúdicas en los barrios. Esta iniciativa que se realiza por segundo año consecutivo en la antesala del momento más esperado del lunes.

A las doce en punto el sonido de las campanas, acompañado por la Charanga La Aldea y la Sabrosa Banda La Aldea, hizo vibrar a toda la isla, avisando a los cientos de asistentes congregados en torno a la iglesia de San Nicolás, para recordar que La Aldea entra en una de sus semanas más esperadas.

Este particular tañido se celebra siempre el 1 de septiembre y es una forma simbólica y colectiva de animar a la población ya que, como explica el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, «el repique de campanas supone un acto muy especial para nuestro pueblo porque anuncia que ya estamos inmersos en nuestras fiestas grandes. Se trata de una llamada de encuentro, de alegría y de tradición en la que no falta la música ni el baile».

El repique de campanas congrega cada año a más gente, al igual que la subida de la bandera. C7

La concejala de Festejos, Leandra Delgado, quiso invitar a toda la población y las personas que visitan Gran Canaria por estas fechas a «vivir intensamente cada actividad del programa porque estas fiestas son el mejor reflejo del carácter alegre y acogedor de nuestro municipio».

Tras el repique de campanas la diversión continuaba durante la tarde con baile popular en la plaza de La Alameda desde las 15.00 con Guarason, Salitre, Aguae y el gran cantante de Puerto Rico Edwin Rivera, para finalizar antes de la medianoche con el paseo musical nocturno por el casco.