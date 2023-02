La renovada pasión de Paco Naranjo

La Honda 70 fue una fiebre en las islas. ¿Quién no tuvo una o quién no conoce a alguien que la tuvo? Los jóvenes de la época se movían con esta motocicleta como pez en el agua ya que destacaba por su versatilidad y sencillez para aparcar. La Honda DAX 70 aterrizó en las islas de forma regular en los años 80 y se convirtió en todo un éxito desde su llegada. Y es que la Honda 70 fue un fenómeno único en las islas, con una devoción por el modelo sin comparación en Europa. Aún a día de hoy se pueden encontrar auténticas reliquias del modelo circulando por las carreteras de nuestro archipiélago, como la que se ve por Teror a los mandos de Paco Naranjo.

Amante de las motos de toda la vida, posee este ejemplar desde hace 20 años tras comprarla de segunda mano. Pero ahora Paco Naranjo ha renovado su devoción por el modelo japonés al disponer desde hace un mes de la nueva Honda DAX ST125.

Después de 41 años, este mítico modelo de la gama Honda 70 vuelve a estar disponible en una versión mejorada en el catálogo europeo y, como no podía ser de otra forma, Honda Canarias le ha dado la bienvenida.

«A través de una publicación vi el pasado mes de noviembre que Honda sacaba la nueva Honda DAX. La antigua también es DAX y salió en tres modelos -50cc, 70cc y 125cc-, pero aquí en Canarias se le conoce como Honda 70 porque fue el modelo más vendido. Yo estoy enamorado de esta moto y cuando vi que llegaría a Europa la nueva en 2023 me fui a Honda Canarias. Ahí pregunté y me dijeron que ya había lista de espera. Yo no tenía prisas, así que me apunté en la lista. En enero me llamaron y me dijeron que un cliente se dio de baja y que yo era el siguiente y de inmediato me llegó. Estoy encantado», relata mientras rememora anécdotas con la antigua moto que él llama «fotingo».

Los seguidores de la mítica gama de Honda DAX saben que la motocicleta recibe este nombre por la semejanza de su icónica silueta con la de un perro salchicha (dachshund dog), con sus cortas patas y largo cuerpo.

La nueva DAX ST125 mantiene la icónica e inconfundible imagen del modelo original, con un resistente bastidor.

Con un aspecto de moto de juguete que encandiló a aficionados de todas las ciudades de su país natal, Japón, la predecesora de este modelo llegó al mercado a mediados de los años 70. Así aparece la DAX ST70 Z. Por aquel entonces, este modelo montaba el motor de 70cc y cambio semiautomático de tres marchas, pero introducirla en Europa fue más complicado debido a diferencias en las leyes y reglamentos de conducción, y no llegaría a expandirse hasta finales de la década de los 70.

La nueva Honda DAX ST125 está disponible en toda la red de Honda Canarias en 2 colores: rojo bebula perlado y gris perlado cadet, con un precio de 4.495 euros. El equipo Honda Canarias augura un futuro prometedor a la mini motocicleta que espera conquistar a los canarios como ya lo hizo en el pasado. De hecho, ya en el pasado 2022 con la llegada de un primer lote de lanzamiento, se matricularon las primeras 16 unidades en Canarias. Con la puesta de largo en este 2023, Honda Canarias tiene como objetivo poner más de 100 unidades en el mercado canario, todo una declaración de ambición con este icónico modelo para las islas.

Paco Naranjo, a sus 61 años de edad, es un apasionado de la moto. Reconoce que nunca ha dejado de pensar en Honda 70 y cada día acudía a su trabajo en el Ayuntamiento de Teror con el modelo antiguo y ahora lo hace con el nuevo. «Recuerdo de joven que cuando iba a Madrid allí no conocían la Honda 70 y se veían muchas Vespa. Aquella fiebre solo existió en Canarias y ahora con la nueva creo que se producirá poco a poco algo parecido», destaca. La nueva «es más moto», pero tiene la gran ventaja también de su autonomía y el ahorro que ello supone. «Con tres litros y medio se pueden alcanzar 250 kilómetros. Hoy en día eso es muy valioso».