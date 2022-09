'Recuerdos del ayer'

Tema 1'Isa Pal Pino' (José Luis Yánez/ Feluco Tejera). Juntos venimos cantando/ caminos de romería/ para hacer noche en el Pino/ hasta que amanezca el día.../

(Interviene Pepe Afonso). Cada mes de septiembre el corazón de Canarias late en Teror. Las Fiestas de El Pino son unas fiestas tan nuestras... Las fiestas de la Virgen, de los turroneros, de 'La Romería', de la tierra colorada... Hoy pregonarlas acongoja nuestros corazones. Tanto... que el timple tiembla de emoción, las chácaras de «Gran Canaria» suenan a ventorrillo, a chorizo de Teror, a bullicio en las calles, a serenata en los balcones, a Canariedad.

No sabemos qué viento nos trajo a este lugar y a este momento. Pero... ¡qué bendito y hermoso viento! ¡Gracias madrita nuestra de El Pino!

Las fiestas de la Virgen, de los turroneros, de la Romería, de la tierra colorada

Cada 8 de septiembre, todos los caminos conducen a Teror; también los caminos musicales, aquellos que comienzan templando cuerdas y voces, aquellos que son capaces de unir a los canarios, ¡a todos! A los de aquí y a los de allá, los de arriba y los de abajo, los del norte y los del sur... porque cada 8 de septiembre, ¡todos los caminos conducen a El Pino!

Tema 2: 'Folías al Pino' (José Luis Yánez). Cruzando toda la isla/ por septiembre vengo al Pino/ a visitar a la Virgen/ que por amor aquí vino...

(Intervienen Oswaldo Moreno/ Santiago Nuez). Oswaldo: Desde los años 70, Teror ha sido cuna de grandes músicos. Rincones mágicos como la sacristía de la Iglesia o la casa de Candidito Ortega, sirvieron de imán para unir a tocadores y cantadores de la época. En el seno de estas reuniones, se empezó a tararear aquellos viejos Aires de Lima Verdes de Teror, y cómo no... se hilvanaron los primeros versos y acordes de la jotilla que, posteriormente, llevara el nombre de Isa a Candidito.

Septiembre ha de traernos la luz y el brillo, (...) cantos de la tierra... porque aquí está la fiesta

Chago, como parrandero de esta villa mariana, ¿qué recuerdas de aquellas reuniones? (Respuesta libre)

Oswaldo: Aquella inquietud dio origen a grupos de la solera de Los Roneros o Los Chicharones, santo y seña del buen gusto musical de los terorenses y sobre todo, fuente de inspiración para el resto de grupos de Gran Canaria. Chago, tú llegas a Los Gofiones después de formar parte de los antiguos Roneros; pero también Peyo Benítez y Carmelo Carrasco. Cuéntanos que supuso para ti y para tus compañeros llegar a Los Gofiones y traer bajo el brazo piezas como la Isa a Candidito? (Respuesta libre).

Oswaldo: A continuación les ofrecemos esta pieza, dedicada a este artesano carpintero, amante de la música e ilustre terorense, Candidito Ortega.

Tema 3: 'Isa a Candidito' (Cándido Ortega). Vivan las canciones de Teror, viva la alegría/ en la calle de Correos me compré unas zapatillas/ zapatillas de charol y el delantal/ y el vestido blanco y una pañoleta para el carnaval.

(Interviene Alexis Santana). La estameña es nuestra segunda piel. Si existe una canción que despierta los más profundos sentimientos de identidad y unidad para los grancanarios, esa es, sin duda, nuestra Gran Canaria... una isla que en septiembre se despierta con renovados sentimientos de unión y que como elemento aglutinador de nuestra canariedad, encuentra en Teror su imprescindible destino...

Llegó el tiempo de juntarnos, de abrazarnos, de cantar y gritar sin miedos

Y es que las calles de esta villa, engalanadas cada inicio de septiembre, dejan de ser del pueblo, para ser de todos. Un padrón universal de terorenses venidos de todos los rincones de Gran Canaria, para hacer suya la fiesta y para mostrar devoción por la patrona. ¡Viva Teror! ¡Viva Gran Canaria!

Tema 4: 'Gran Canaria' (Manuel Rodríguez Melián / Víctor Batista). Te llevo en el corazón,/ te amo con el alma,/ vivir en ti es mi razón./ ¡Ay mi Gran Canaria!..

(Interviene Sergio García-Beltrán). Teror, Gran Canaria y Canarias no se pueden entender sin los constantes vaivenes de nuestros flujos migratorios, detalles visibles en todos los aspectos de nuestra rica cultura, aportando pinceladas de todos aquellos lugares en los que hemos estado como pueblo.

Teror, sus gentes y sus fiestas, bien saben de ello y como bien decía el grupo cubano Los Guanches, «Cuando la marea baje, cuando la marea suba, todas las Islas Canarias podrán unirse con Cuba».

Nuestra madre amada se convierte en estas fechas en polo de atracción de peregrinos, que con fe y alegría se desplazan al encuentro de un pueblo que les espera con los brazos abiertos, para celebrar en comunidad nuestra Fiesta Mayor... porque ¡todos los caminos llevan Teror!

Traemos a este Pregón, este canto a la Virgen compuesto por un cubano, terorense de adopción, que vivió en Casa María, en El Palmar de Teror, durante algunos años, regalándonos este bello bolero moruno que representa el amor y la hospitalidad de los canarios por todo aquello que llega para quedarse en nuestras vidas.

En memoria de Francisco Repilado. ¡Gracias Compay, por hacernos felices con tu arte!

Tema 5: «Virgen del Pino» (Compay Segundo). Virgen del Pino/ Virgen sagrada/ que con tus miradas/ nos siembras tu amor.

(Intervien Iván Quintana).Teror y Néstor. Néstor y Teror.

Considerado el padre de la canción canaria, este insigne compositor creó, indiscutiblemente, la banda sonora de las Fiestas de El Pino, además de ser el artífice de la romería tal y como hoy la conocemos, y que en este 2022, cumple su septuagésimo aniversario.

La relación que tuvo Néstor Álamo con Teror, ha sido única e irrepetible. Para la historia quedarán sus temas, 'Caminito de Teror', '¡Ay, Teror qué lindo eres!' o Pa ́l Pino', inmortalizando con ellos, la fiesta, el costumbrismo, la devoción mariana o las bondades de este bello enclave de medianías.

El viejo Néstor, guiense de nacimiento, que fuera Cronista Oficial de Gran Canaria y de Teror, nos dejó en 1994, pero no murió para siempre, queda vivo su legado... Su obra, patrimonio de los canarios, es un bendito regalo; un legado que enorgullece a todos los canarios y hace más grande aún si cabe, a estas fiestas septembrinas.

¡Gracias Néstor!

Tema 6: 'Pa ́l Pino' (Néstor Álamo). Pa'dondi andas, carita de rosa/ que me han dicho que me has olvidado/ y he venido a buscarte pa ́l Pino/ y me'ancuentro que ya te has marchado.

Tema 7: 'Caminito de Teror' (Néstor Álamo). Vamos, ven y no me dejes/ Caminito de Teror,/ vamos, que allí nos espera/ linda la Madre de Dios.

(Interviene Miguel Lozano). Termina este pregón, pero comienza la fiesta. La Cruz de la Hoya Alta abre a todos sus brazos, como invitando a perderse en las bulliciosas calles del casco, donde alegres bombillas y guirnaldas se disponen junto a eternas turroneras, guiando el corazón de la fiesta.

¡Qué sea la fiesta de todos! De aquellos que vienen desde distintos parajes, dejando como ofrenda el amor a la tradición, el emotivo encuentro de integración entre lo de aquí y lo de allá, lo de fuera y lo de dentro; que todo ello sirva para regenerar nuestras vidas después de tanto alejamiento y desamor.

Llegó el tiempo de juntarnos, de abrazarnos, de cantar y gritar sin miedos, de olvidar momentos de soledad, sin música, sin amor, sin nada...

Septiembre ha de traernos la luz y el brillo, instrumentos que resuenen por las esquinas, cantos de la tierra... porque está aquí la fiesta. La Fiesta Mayor de Gran Canaria. La Fiesta de Teror .¡Nuestra Fiesta! ¡Que viva la Virgen del Pino! ¡Que viva Teror! Gracias a todos, ¡que comience la fiesta!

Tema 8: 'Somos Costeros' (Pancho Guerra). Somos costeros/ arriando velas,/ largando al viento/ la rumantela./ Echa ron ventorrillero/ turronera pon turrón.