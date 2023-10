Los recortes al Mixto en Ingenio, entre exceso de representatividad y cacicada

Los tres partidos que forman parte del grupo Mixto en el Ayuntamiento de Ingenio, cada uno con un concejal (Agrupa Sureste, CC y Vox), o comparten un mismo portavoz o tendrán menos tiempo para intervenir en los plenos. Así viene recogido en la modificación del reglamento orgánico de la corporación que aprobó el pleno este lunes.

Como grupo les corresponden 7 minutos, 5 para la primera intervención en cada asunto, y 2 para la segunda, por lo que de los 5 minutos les corresponde 1 minuto 40 segundos a cada uno; y de los 2 minutos, 40 segundos. Antes se les reconocía como subgrupo y tenían derecho a los mismos minutos que el resto de los grupos.

La decisión ha abierto un abismo entre el gobierno municipal que forman Forum-NC y Somos PP y los grupos de la oposición, PSOE, AS, CC y Vox, con advertencias incluidas de denuncias judiciales, al menos por parte del ejecutivo. Por lo pronto, los tres ediles del Mixto abandonaron el pleno como señal de protesta tras la aprobación de este punto.

Por un lado, tanto el alcalde, José López (Forum Drago), como el primer teniente de alcalde, Rayco Padilla (Somos PP), justifican esta medida tras las serias advertencias que les hicieron los servicios jurídicos por el «exceso de representatividad» de los partidos del Mixto. «El PSOE con cinco concejales tiene derecho a hablar el mismo tiempo que un partido del Mixto con un solo edil y eso no puede ser», advierte López.

«No les quitamos nada, es lo que les corresponde»

Y no puede ser, porque, según explica, esta fórmula estaba alargando en exceso las sesiones plenarias. La de septiembre, apunta, llegó a las cuatro horas, el límite que fija la normativa. Entiende el gobierno que «no se pueden poner en riesgo la aprobación de expedientes que son de interés para la gestión municipal por debates que no tienen enjundia».

«No les estamos quitando nada, ese es el error; se les está reconociendo lo que les corresponde, simplemente», aclara López. Además, Padilla advierte de que esta modificación aún no está en vigor pues aún le queda tramitación, entre otras cosas, una fase de exposición pública para la presentación de alegaciones. Y ambos avanzan también que tampoco serán tan rigurosos a la hora de aplicar el nuevo reglamento. «No aplicaremos el rodillo del PSOE», dijo el alcalde.

«Al borde del totalitarismo», se queja el PSOE

Ana Hernández, portavoz del PSOE, se mostró muy crítica con esta medida. Habló de que «pone en riesgo la democracia», acusó al alcalde, «por su ansia de control», de estar «al borde del totalitarismo, orquestando un plan para sofocar la expresión de los partidos» y justificó su voto en contra por tratarse de una «maniobra autoritaria» y una «injusticia con los grupos minoritarios». Además, repara en el cambio que da potestad al alcalde para «manipular los tiempos de debate» a su «buen criterio y prudencia».

También se queja de la censura que sufre la oposición en la tele municipal y reprochó que mientras se recorta la voz de la oposición, el gobierno local empleó 57 minutos en el apartado de dación de cuentas. López y Padilla explican que fue una dación excepcional por los primeros 100 días de gobierno, que no emplearán más de 15 o 20 minutos en otras sesiones.

Lucrecio Suárez, de CC, lo tachó de «cacicada» y reprochó al alcalde que se comporte como «un dictador». Tiene claro que «buscan evitar preguntas incómodas. Y se pregunta por el cambio de actitud de Somos PP, que en el mandato anterior, cuando estaba en la oposición, pedía más tiempo y ahora lo recorta.

Minerva Artiles, de Agrupa Sureste, calificó la medida de censura y de anular la diversidad de opiniones. Y Rosa María Altafaj, de Vox, no entiende que se quiera convertir en un problema al 20% de la población, que «es la que representa el Mixto». Plantea celebrar plenos extraordinarios si no da tiempo en los ordinarios. «Son ellos los que alargan los plenos para que no lleguemos ni siquiera a los ruegos y preguntas», advierte.

El PSOE advierte de amenazas y el pacto le exige que rectifique

El ambiente se ha enrarecido tanto entre gobierno y oposición que ya se han advertido con los tribunales. Ana Hernández dijo en la sesión plenaria que el PSOE «no va a dar pasos atrás en la libertad de expresión, permitiendo que el autoritarismo gobierne en el municipio a base de coacciones y amenazas constantes».

Tanto el alcalde como Padilla entienden que el PSOE ha rebasado un límite, de ahí que particularmente José López la emplazara a rectificar o, por el contrario, el gobierno municipal la llevará ante los tribunales. Les parece inadmisible que se les impute un delito.

Hernández justificó a este periódico esta frase para referirse a la práctica que atribuye al alcalde de llamar a vecinos que critican acciones de gobierno en las redes sociales, pedirles explicaciones y exigirles que rectifiquen.

Por cierto, este martes circuló en redes sociales el momento en que el alcalde en el pleno calificó de «soberana injusticia» que «una isla como La Gomera de 20.000 habitantes pueda elegir a 3 diputados y que Ingenio con 32.000 no pueda elegir a ninguno».