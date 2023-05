«No quiero que la gente joven pase las calamidades que yo pasé en mi época»

María Trinidad Castellano Castellano más conocida como Yolanda, lo tiene claro: Si ella gobernase «procuraría atender a la gente mayor por todo lo alto». Nacida en 1941, en el seno de una familia humilde de La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, comenzó a trabajar a la temprana edad de 11 años espedregando en los tomateros de día y empaquetando en el almacén de noche. «Ganaba al día 10 pesetas y la hora extra de noche a medio duro», cuenta esta aldeana.

En la actualidad, está jubilada y se dedica al cuidado de su casa, forma parte del Proyecto de Desarrollo Comunitario, del coro de la Iglesia, ayuda en todo lo que puede como artesana y procura pasar los días de la mejor manera con su familia.

Este 28 de mayo Yolanda sí va a votar porque considera que «todos los ciudadanos deben hacerlo, cada uno con sus ideales pero hay que colaborar».

Ella, como el resto de canarios, elegirá a un o a una representante para el Cabildo de Gran Canaria, a dos candidatos o candidatas al Parlamento, y al representante de la alcaldía de su pueblo, donde espera que «haya un cambio para mejor, porque La Aldea necesita renovarse».

Valorar y cuidar a quienes nos cuidaron

Fiel a sus ideales, Yolanda sigue de primera mano las campañas electorales de todos los partidos políticos con el fin de «poder tener un criterio para valorar quién me interesa y quién no».

La vida de Yolanda, como la de mucha gente mayor, no ha sido nada fácil. «Crié a cuatro hijos sin agua, sin nevera, sin luz y sin coche. Yo ahora pienso en cómo rebasamos las madres esa época y se me pone la piel de gallina».

Los mayores han sido y son el puente para que los jóvenes puedan disfrutar de una vida llena de comodidades y facilidades. Por esta razón Yolanda no entiende «la actitud que tienen los políticos y las políticas con las pagas de los mayores» porque, según cuenta «lo que estamos cobrando no nos da para vivir. Tengo 82 años, ya me veo limitada para limpiar pero es que si pago a una persona para que me limpie me pongo cinta adhesiva en la boca porque entonces no como».

Para ella, la gente mayor y la gente joven deben ser la prioridad de los gobernantes. «La gente mayor debe estar más valorada y a la juventud hay que darle la oportunidad de que estudien. No quiero que la gente joven pase las calamidades que yo y tantísima gente mayor pasamos».

«Siempre hay que tener las puertas abiertas a todo el mundo» Yolanda Castellano Jubilada

Por estos motivos Yolanda se muestra decepcionada con los políticos y políticas que gobiernan. «Te hablo desde la pasión que tengo por lo mal que lo he pasado y no quiero generalizar, porque alguno bueno habrá pero lo que yo veo es que si voy a escoger a ver a cuál».

Esta aldeana considera que el pasado y el futuro «van de la mano» y que «siempre hay que tener las puertas abiertas a todo el mundo, sobre todo a los niños y a las niñas para que avancen y sean alguien de provecho en el futuro que les aguarda».

Si le dieran a Yolanda la oportunidad de pedirle algo a los futuros y futuras gobernantes, ella le pediría «justicia y paz». «Espero que las personas que salgan elegidas en las elecciones luchen porque haya justicia y paz en Canarias, y si puede ser, en el mundo, para poder vivir de una vez con calma y tranquilidad».

También le pide a los futuros representantes que «se respeten entre ellos y que luchen por una Canarias mejor».