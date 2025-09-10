Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores El Juzgado ha paralizado el proceso que estaba fijado para este jueves en su domicilio de Ingenio

Un respiro. La orden de desahucio prevista para este jueves en Ingenio, en la vivienda de Moisés García, padre de seis menores, ha quedado paralizada. Así se lo ha comunicado el Juzgado al propio Moisés verbalmente, a la espera de la resolución, y así lo ha confirmado a CANARIAS7 Isabel Saavedra, abogada de la plataforma Derecho al Techo, que ha apoyado a la familia en todo este trámite.

La familia, trabajadora y arraigada en el municipio, perdió la capacidad de pagar su hipoteca durante la pandemia, después de que su vivienda fuera adquirida por un fondo buitre: «Promontorio Yellowstone». Su mujer perdió el trabajo y se vieron imposibilitados de pagar la hipoteca. Desde que Moisés recuperó su empleo han mostrado disposición a pagar la deuda y continuar en la casa. Sin embargo, la especulación financiera y la falta de mediación institucional les ha impedido regularizar su situación. Durante meses han buscado vivienda alternativa sin éxito, ante unos precios de alquiler disparados y una oferta prácticamente inexistente en Canarias. El Ayuntamiento de Ingenio conoce el caso, pero su única propuesta ha sido ofrecer dos meses de alquiler, una medida insuficiente que condenaría a la familia a la calle.

Derecho al Techo exigía la paralización inmediata del desahucio previsto para este 11 de septiembre, la mediación entre la familia y el fondo buitre para establecer condiciones justas de pago, garantía de una alternativa habitacional digna y estable en caso de que el desalojo se ejecute y políticas públicas estructurales en Canarias que creen un parque público de alquiler social y no dependan de ayudas puntuales. Finalmente el Juzgado ha accedido al aplazamiento del desahucio.

