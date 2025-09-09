La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda Este vecino de Ingenio, padre de seis menores, lanza con la ayuda de la plataforma Derecho al Techo un grito de ayuda para paralizar el desahucio y encontrar una solución antes del jueves a las 12.00 horas

«Estoy desesperado, no duermo y no encuentro una solución». Moisés García, vecino de Ingenio, padre de seis menores de entre 3 y 14 años, lucha junto a su mujer para tratar de paralizar la orden de desahucio que hay prevista sobre su vivienda para este jueves a las 12.00 horas y no verse en la calle.

Este martes ha comparecido ante los medios para explicar su dramática situación delante de la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Junto a la abogada Isabel Saavedra, de la plataforma Derecho al Techo, ha explicado su dramática situación.

La familia, trabajadora y arraigada en el municipio, perdió la capacidad de pagar su hipoteca durante la pandemia, después de que su vivienda fuera adquirida por un fondo buitre: «Promontorio Yellowstone». Su mujer perdió el trabajo y se vieron imposibilitados de pagar la hipoteca. Desde que Moisés recuperó su empleo han mostrado disposición a pagar la deuda y continuar en la casa. Sin embargo, la especulación financiera y la falta de mediación institucional les impiden regularizar su situación.

Durante meses han buscado vivienda alternativa sin éxito, ante unos precios de alquiler disparados y una oferta prácticamente inexistente en Canarias. El Ayuntamiento de Ingenio conoce el caso, pero su única propuesta ha sido ofrecer dos meses de alquiler, una medida insuficiente que condenaría a la familia a la calle.

«Estamos ante un caso gravísimo: seis menores pueden quedar en la calle por la avaricia de un fondo buitre y la inacción de las instituciones. No hablamos de falta de voluntad de pago, sino de especulación contra el derecho humano a la vivienda», afirman desde el colectivo Derecho al Techo.

La plataforma recuerda que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, prohíbe dejar a menores en situación de desamparo. Además, la Constitución Española (artículo 47) reconoce el derecho a una vivienda digna.

Por todo ello, Derecho a Techo exige la pralización inmediata del desahucio del 11 de septiembre, la mediación entre la familia y el fondo buitre para establecer condiciones justas de pago, garantía de una alternativa habitacional digna y estable en caso de que el desalojo se ejecute y políticas públicas estructurales en Canarias que creen un parque público de alquiler social y no dependan de ayudas puntuales.

Para el colectivo se trata de un caso que interpela a toda Canarias, «El 11 de septiembre no solo se defiende una casa, se defiende el derecho de todas las familias canarias a vivir con dignidad. No podemos permitir que fondos especulativos decidan sobre el futuro de nuestra gente».

Moisés no quiere regalos. «Queremos pagar una vivienda con un precio digno. Ahora mis ingresos, entre el trabajo y la pensión, es de 1.800 euros y no me da para el alquiler, luz, agua, comida, etc. He intentado alquiler en distintas viviendas pero ha sido imposible. Desde asuntos sociales me dicen que si el jueves me echan a la calle me podrían quitar a mis hijos. No duermo, no como«, relata desesperado. Cada día acude a su puesto de trabajo con la intención de encontrar una solución a este conflicto que está provocando una alteración enorme en los seis pequeños.

Derecho al Techo espera que se detenga esta orden antes del jueves para que Moisés y su familia tengan más margen de encontrar una vivienda con un precio asequible.

