El PSOE de Ingenio critica el retraso en el inicio de las clases en la escuela de danza Tras las múltiples quejas de padres y madres del municipio, el partido socialista señala directamente al grupo de gobierno

CANARIAS7 Ingenio Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:20

El PSOE de Ingenio denuncia a través de un comunicado los retrasos para dar comienzo a las clases en la Escuela Municipal de Danza de la villa de Ingenio y apunta directamente al grupo de gobierno del municipio formado por Forum Drago-NC y Somos-PP. Tras las múltiples quejas de los diferentes grupos de padres y madres del alumnado de la escuela, los socialistas han decidido mostrar su apoyo y sumarse a la denuncia, según indica el propio partido a través de un comunicado.

Los problemas comenzaron desde el final del curso anterior, cuando los padres y madres reclamaron que se agilizara el inicio del presente curso, «sin que hayan tenido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno», afirma el PSOE. Todo esto ha provocado que tanto los alumnos como los progenitores hayan tenido que sufrir «la desorganización, incapacidad y falta de empatía por parte del Ayuntamiento», indica el partido opositor mediante una nota.

De esta manera, el PSOE exige al órgano municipal que busquen una solución para que den comienzo cuanto antes a las clases en la Escuela Municipal de Danza de la villa de Ingenio. Además, también piden «un poco de empatía y sensibilidad» con los padres y madres de los alumnos afectados por esta situación. Si no se consiguiese solucionar a corto plazo, desde el PSOE «no descartan exigir responsabilidades políticas en materia de ceses o dimisiones», señalan.

Pobre gestión educativa

Desde el grupo opositor apuntan al retraso en el comienzo de las clases en la Escuela Municipal de Danza de la villa de Ingenio como «un despropósito más dentro de la gestión educativa del municipio», ya que también critican otros factores recientes como la devolución al Cabildo de una subvención de 9.000 euros para proyectos de apoyo escolar o los 12.000 euros en becas del presupuesto municipal que no se llegaron a entregar a las familias del municipio y volvieron a las arcas del órgano municipal.

También denuncian que las obras de reforma, reacondicionamiento y mejora en las instalaciones de 2024 no se han terminado aún en los colegios del municipio y las de 2025 «ni siquiera están contratadas con las clases ya iniciadas».