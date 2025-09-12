El PSOE exige que no se hacine en el muelle a los pescadores de Arguineguín La oposición en el Ayuntamiento de Mogán pide al grupo de gobierno que «se mantenga la esencia marinera» de la localidad

El PSOE en el Ayuntamiento de Mogán ha exigido al gobierno local que no margine y hacine a los pescadores de Arguineguín en el muelle toda vez que el ejecutivo que preside Onalia Bueno tiene previsto reconvertir la Avenida del Muelle en un bulevar con terrazas comerciales que ponen en riesgo locales históricos del sector como el centro sociocultural El Cangrejo o el Club de la Tercera Edad La Jaca. Además, aseguran los socialistas, el ejecutivo pretende también trasladar los cuartos de los pescadores sin contar con una ubicación alternativa ni un proyecto.

El PSOE, en la oposición en Mogán, remitió ayer un comunicado en el que da cuenta de la reunión que mantuvo días atrás con representantes de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, y en la que, según afirman, palparon el «profundo descontento» de los marineros por estos planes. Dado este contexto, los socialistas apuestan por mantener la esencia marinera de Arguineguín.

