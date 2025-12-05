Programa de Navidad de Gáldar 2025: mercadillos, belenes, conciertos y todas las actividades

Encendido de las luces de Navidad en Gáldar

CANARIAS7 Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

Gáldar ilumina su espíritu navideño con un programa lleno de magia, cultura y tradición. Tras un encendido del alumbrado desde el frontis del Templo Santuario de Santiago de los Caballeros, la ciudad se convierte en la 'Ciudad de la Navidad', con más de 10 km de luces LED, cerca de 400 motivos decorativos y un plan de actos que supera los 80 eventos.

Desde el consistorio destacan que esta apuesta no es un gasto, sino «una inversión en ilusión» para que vecinos y visitantes vivan estas fiestas con familia y amigos, y que la Navidad llegue a todos los barrios, no solo al casco histórico.

La programación combina música, teatro, exposiciones, tradición, conciertos, belenes, pasacalles, actuaciones infantiles y actividades populares, pensadas para todos los públicos.

Programa completo de actos

Viernes 5 de diciembre 18.00 h. Museo Agáldar. Inauguración del nacimiento realizado por el ceramista Aristides Martin Barrasa e inauguración de la exposición 'Misterios de barro', colección de Ciona Almeida León.

20.30 h. Centro Cultural Guaires. Hipnosis de Comedia - Aryel Altamar, el hipnotista del circo del sol.

Del viernes 5 de diciembre al sábado 10 de enero. Casa del Coleccionista de Gáldar. Exposición 'La Navidad y sus detalles' de Mar Pino Ventura y Domingo Pérez.

Sábado 6 de diciembre De 9.30 a 18.00 h. Plaza de Santiago. Jornadas de los clubes de mayores con muestra de artesanía, actividades y actuaciones musicales.18.00 у 20.00 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Presentación del espectáculo 'Revelora' de Pepe Dámaso y Celso Martín de Guzmán, por Clapso Producciones.

Domingo 7 de diciembre 12.00 h. y 13.30 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Presentación del espectáculo 'Revelora' de Pepe Dámaso y Celso Martín de Guzmán, por Clapso Producciones.

Lunes 8 de diciembre 11.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Eucaristía en honor a la Santísima Virgen. A continuación, tradicional procesión por el recorrido de costumbre acompañada por la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar.

Miércoles 10 de diciembre 19.00 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Día del Enseñante.

Jueves 11 de diciembre 19.30 h. Plaza de Santiago Frontis de las Casas Consistoriales. Inauguración de la XVII Semana de las Flores. Se podrá visitar hasta el jueves 1 de enero.

20.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Concierto a cargo de la Banda Infantil de la Escuela Municipal de Música de Gáldar «Pedro Espinosa».

Viernes 12 de diciembre 20.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Concierto Extraordinario de Navidad de la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar.

21.00 h. Centro Cultural Guaires. Presentación del espectáculo 'Tributo a Carlos Rivera' en la voz de Elías Uche.

Sábado 13 de diciembre Durante la mañana, Cabalgata infantil por diferentes barrios del municipio con los pajes de SSMM Los Reyes Magos de Oriente.

10.00 h. Plaza de Santiago. Gran Jornada del Comercio en la Calle organizada por la Asociación de Empresarios Fomento de Gáldar.

11.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Solemne Eucaristía en honor a Santa Lucía. A continuación procesión de la venerada imagen.

18.00 h. Centro Cultural Guaires. La Asociación Cultural El Ómnibus presenta la obra 'Cuentos para salvar la Navidad'.

Domingo 14 de diciembre Durante la mañana, Cabalgata infantil por diferentes barrios del municipio con los pajes de SSMM Los Reyes Magos de Oriente.

10.00 h. Plaza de Santiago. Gran Jornada del Comercio en la Calle organizada por la Asociación de Empresarios Fomento de Gáldar.

20.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Concierto Súbito Koral.

Lunes 15 de diciembre 17.00 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Audiciones de la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de Gáldar. Aula de Clarinete.

18.30 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Audiciones de la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de Gáldar. Aulas de Trompeta, Trompa, Trombón, Bombardino y Tuba.

19.00 h. Pasacalles navideño de la agrupación folclórica Surco y Arado. C/ Capitán Quesada y Plaza de Santiago

Martes 16 de diciembre 17.00 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Audiciones de la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de Gáldar. Aula de Violín.

18.30 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Audiciones de la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de Gáldar. Aulas de Saxofón y Flauta.

Miércoles 17 de diciembre 17.00 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Audiciones de la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de Gáldar. Aula de Guitarra.

18.30 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Audiciones de la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de Gáldar. Aula de Canto.

19.00 h. Centro Cultural Guaires. Gala de Navidad del Ballet Municipal de Gáldar.

Jueves 18 de diciembre 17.00 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Audiciones de la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de Gáldar. Aula de Piano I.

18.00 h. Almacén de Los Romero. Audiciones de la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de Gáldar. Aula de Percusión.

18.30 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Audiciones de la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de Gáldar. Aula de Piano II.

20.30 h. Centro Cultural Guaires. Presentación del último espectáculo de El Sevillla 'La vida es un rocanrol'.

Viernes 19 de diciembre De 17.00 a 2.00 h. 'Noche de Navidad en Gáldar' con pasacalles, actuaciones musicales, conciertos, visitas a museos, etc.

19.30 h. Cabalgata infantil con la participación de bandas de música, malabares, muñecos Disney, carrozas, papagüevos… Calles del casco histórico

17.00 h. Espectáculo infantil 'La Lista de los Deseos' de Totó el Payaso para toda la familia. Plaza de Los Faycanes

18.30 h. Actuación de Arantxa Navarro. Plaza de Los Faycanes

20.30 h. Virginia Guantanamera con Marco del Castillo presentan 'Navidades Caribeñas'. Plaza de Los Faycanes

18.00 h. / 19.30 h. / 21.00 h. Espectáculo 'El Libro Mágico de los Cuentos' (Aforo 100 personas - Duración 35′). Casino de Gáldar

17.00 h. 'Regalitos' Con Vicky dos Santos y Aarón Márquez. Una sesión de narración y música para público familiar (todas las edades). Entrada libre hasta completar aforo. Museo Agáldar

21.00 h. Velada musical en el patio del museo. Concierto de arpa a cargo de Mercedes Villarino a la luz de las velas. Entrada libre hasta completar aforo. Museo Agáldar

18.30 y 22.00 h. Visita guiada al Museo Agáldar

18.00 у 20.00 h. Visita guiada al Museo de Arte Sacro Santiago de Los Caballeros

17:30 horas: TitereANDO en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Actividad gratuita. Inscripción disponible desde el lunes 15 de diciembre

19:00 y a las 20:00 horas: Cueva Pintada en la Noche con Marta Bolaños en acústico acompañada por Misael Jordán a la guitarra. Actividad a beneficio del Banco de Alimentos de Las Palmas. Inscripción disponible desde el lunes 15 de diciembre

18.30 h. Recital de poesía a cargo de la Asociación Palabra y Verso. Calle Capitán Quesada

20.00 h. Concierto del grupo Los Centrales. Calle Capitán Quesada

De 19.00 a 00.00 h. Espectáculo audiovisual 'Ilumina el Santuario de Santiago Apóstol'. Templo Santuario de Santiago Apóstol

19.00 h. Velada musical por el pianista Domingo Pérez Navarro (40′). Teatro Consistorial de Gáldar

20.30 h. Velada musical, violonchelo y piano (50′). Teatro Consistorial de Gáldar

20.30 h. Actuación del humorista Maestro Florido. Plaza de Santiago

22.00 h. Concierto 'La Otra Oreja', el tributo a la Oreja de Van Gogh.

00.00 h. Verbena con Armonía Show.

Sábado 20 de diciembre De 20.30 a 22.30 h. Espectáculo audiovisual 'Ilumina el Santuario de Santiago Apóstol' en el interior del templo.

20.30 h. Plaza de Santiago. Concierto especial de Navidad con la participación de los solistas Anaé, Árgel Campo y Alba Pérez.

Domingo 21 de diciembre 11.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Solemne Eucaristía y procesión extraordinaria con motivo del año de la Esperanza con la imagen de Ntra. Sra. de la Encarnación.

12.00 h. Plaza de Los Faycanes. Recogida de juguetes. En el transcurso de la misma el grupo DiverShow presenta el musical infantil 'En Busca de la Magia'.

18.30 h. Centro Cultural Guaires. Camino Viejo presenta el espectáculo infantil 'El Zapatero Real'.

20.00 h. Plaza de Santiago. Nuria Fergó en concierto.

Lunes 22 de diciembre 20.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Encuentro de villancicos, con la participación de diferentes agrupaciones y parrandas.

Martes 23 de diciembre 19.00 h. C/ Capitán Quesada y Plaza de Santiago. Pasacalles navideño de la agrupación folclórica Harimaguadas.

20.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Actuación del Coro Sinfónico de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria.

Miércoles 24 de diciembre 20.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Eucaristía.

Viernes 26 de diciembre 18.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Eucaristía.

18.00h. Centro Cultural Guaires. 'Duendadas: la Casa de Navidad - El Musical' de Jennifer Rodríguez y PeSSada ProduCCiones. Director Gustavo Mendoza.

19.30 h. Calles del Casco. Gran Cabalgata Infantil con la participación de bandas de música, malabares, muñecos de Disney, carrozas, papagüevos, etc.

21.00 h. Plaza de Santiago. Concierto 'Será Navidad' de Pedro Manuel Afonso.

Sábado 27 de diciembre 18.00h. Centro Cultural Guaires. 'Duendadas: la Casa de Navidad - El Musical' de Jennifer Rodríguez y PeSSada ProduCCiones. Director Gustavo Mendoza.

20.30 h. Plaza de Santiago. Concierto de Navidad de La Trova.

23.30 h. Plaza de Santiago. Verbena con la orquesta New Sabrosa Band y DJ Promaster.

Domingo 28 de diciembre 19.00h. Centro Cultural Guaires. 'Duendadas: la Casa de Navidad - El Musical' de Jennifer Rodríguez y PeSSada ProduCCiones. Director Gustavo Mendoza.

19.00 h. Plaza de Los Faycanes. Presentación del espectáculo de Navidad del coro de Gospel MLOU.

20.00 h. Plaza de Santiago. Concierto de Navidad 'Rasca y Lumbre' de la Parranda Araguaney con la participación del grupo Mujeres D.

Martes 30 de diciembre 19.00 h. C/ Capitán Quesada y Plaza de Santiago. Pasacalles navideño de la parranda 'La Última y nos vamos'.

Miércoles 31 de diciembre 23.30 h. Plaza de Santiago. Campanadas, Fuegos Artificiales y Gran Verbena de Fin de Año con la orquesta 'La MeKánica By Tamarindos' y DJ Aythami.

Viernes 2 de enero 20.00 h. Patio del Museo Agáldar. MAYARÍ, cantando a Nestor Álamo con las voces de Isabel Padrón y Victor Batista y los músicos Noelia Rodríguez (flauta), Jaime del Pino (bajo) y Jacqueline Garcia (guitarra). Entrada libre hasta completar aforo.

20.30 h. Centro Cultural Guaires. Presentación del espectáculo 'Homenaje Navideño a Raphael' en la voz de Ignacio Jerez.

Lunes 5 de enero 9.30 h. Estadio de Barrial. Presentación del espectáculo Cantilandia en Cuentópolis.

10.30 h. Llegada en helicóptero de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

17.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol de Gáldar. Eucaristía.

17.00 h. Desde el Paseo de los Guanartemes y Calles del Casco Histórico. Gran Cabalgata de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente.

19.00 h. Plaza de Santiago. Tradicional Auto de los Reyes Magos.

21.00 h. Plaza de Santiago. Concierto del grupo 'Aseres'.

Temas

Navidad

Gáldar