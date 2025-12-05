Programa de Navidad en Arucas 2025: encendido, belenes, conciertos y actividades

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:31 | Actualizado 14:53h. Comenta Compartir

Arucas volverá a dar la bienvenida a la Navidad el viernes 5 de diciembre con el tradicional encendido del alumbrado y un espectáculo de video mapping en la Plaza de la Constitución, acto que cada año reúne a cientos de familias y marca el inicio de las fiestas. El evento de inauguración arrancará a las 18:30 h y contará con música en directo y la participación de las escuelas y colectivos municipales.

La ciudad se vestirá con miles de luces que recorrerán calles, plazas y barrios, creando un ambiente festivo pensado para disfrutar en comunidad. Tras el encendido se desplegará una agenda amplia que se extenderá durante todo diciembre y principios de enero, con espectáculos infantiles, talleres familiares, conciertos, actividades juveniles, un mercado navideño y el tradicional tren de la Navidad, así como propuestas culturales y deportivas que animarán tanto el casco como los distintos barrios.

Consulta a continuación todos los actos de la Navidad en Arucas.

Viernes, 5 de diciembre 18:30 h. Encendido del alumbrado navideño en Plaza de la Constitución. Maping navideño con la participación de las Escuelas Artísticas Municipales de Arucas

18:30 h. Inauguración de alfombra navideña. Casa Consistorial. Elaborada por: «Alfombristas La Cerera»

20:30 h. Concierto de Los Coquillos. Plaza de San Juan

20:30 h. Inauguración del Parque de la Navidad. Parque de Las Flores

Exposición «Noche de lava y mar» por Octavio del Toro. Espacio Cultural La Mutua. Hasta el 9 de enero

Sábado, 6 de diciembre 09:00 h. Bestial Race. Complejo Deportivo Antonio Afonso Moreno «Tonono»

09:00 h. II gran reto de puzle 24.000 pzas. Oficina de Turismo. Organiza: Asociación Cultural y Vecinal Amigos Que Fuimos

11:00 h. Inauguración belén tradicional y belén participativo vecinal. Patio y salón del Museo Municipal

11:00 h. Talleres infantiles. Parque de Las Flores

20:30 h. Gran Canaria Big Band presenta Benny Moré y su Banda Gigante con Sofiel del Pino. Plaza de San Juan

Domingo, 7 de diciembre 11:30 h. Talleres infantiles. C/ Agustín Millares Carló

20:30 h. Con Labrante se montó el belén. Plaza de San Juan

Lunes, 8 de diciembre 12:00 h. Azúcar. Espectáculo familiar. Plaza de San Juan

17:00 h. Talleres infantiles. C/ La Heredad

20:00 h. XVIII Festival Folk Canarias. Plaza de San Juan

Miércoles, 10 de diciembre 18:30 h. Nada que celebrar. Danza. Escuelas Artísticas Municipales de Arucas. Nuevo Teatro Viejo. Entrada libre hasta completar aforo

Jueves, 11 de diciembre 11:00 h. Fiesta navideña de los centros ocupacionales de Gran Canaria. Pabellón Municipal «Olímpico José Juan Navarro Batista». XX concurso de baile para las personas con discapacidad

18:30 h. Concierto Escuelas Artísticas Municipales de Arucas. Nuevo Teatro Viejo.

Entrada libre hasta completar aforo

19:00 h. Presentación del libro «Diario de Nirvana» de Zulia García Parra. Centro Municipal de Cultura

Viernes, 12 de diciembre 17:00 h. Open de escalada. Sala de escalada del Complejo Deportivo Antonio Afonso Moreno «Tonono». Organiza: Club Tago

18:00 h. Gala solidaria de recogida de juguetes «Regala ilusión». Círculo de Labradores de Montaña Cardones. Organiza: Sociedad Recreativa y Cultural Círculo de Labradores de Montaña Cardones

19:00 h. Teatro La librería de las almas. Asociación Artística Sociocultural Anda Que Anda. Reserva de invitaciones en la app 'Arucas, espacio cultural'. Centro Municipal de Cultura

20:30 h. Said Muti. Criminales del sueño. Plaza de San Juan

Sábado, 13 de diciembre 09:00 h. Torneo de baloncesto «Ni+ni-iguales». Pabellón Municipal «Olímpico José Juan Navarro Batista»

11:00 h. Recogida de juguetes «Un juguete, dos corazones contentos». Plaza de la Constitución. Encuentro de murgas. Animaciones infantiles con talleres y presencia de los Pajes Reales. Organiza: Murga Las Kikirinietas

11:00 h. Cuentos de luz y memoria. Sesión de cuentos para público familiar, a cargo de Labrantes de la Palabra. Reserva de invitaciones en la app 'Arucas, espacio cultural'. Centro Municipal de Cultura

12:00 h. Nacimiento temático «La pastelería de Belén». Centro Municipal de Cultura. Hasta el 7 de enero

19:00 h. Música a la luz de las velas. Plaza de la Constitución. Concierto de David Batista y Alejandro Martín

20:30 h. Navidad por el viejo continente. Banda Sinfónica Ciudad de Arucas. Con la participación de la Coral Polifónica San Juan de Arucas. Plaza de San Juan

21:00 h. Juan Antonio Cabrera «En la punta de la lengua». Nuevo Teatro Viejo

Domingo, 14 de diciembre 12:30 h. Iglesia de San Juan Bautista. Encuentro de corales «Ciudad de Arucas»

17:00 h. Plaza de San Juan. La reina de las nieves. Camino Viejo Producciones

Martes, 16 de diciembre De 18:30 a 24:00 h. Restaurante Los Chorros, Firgas. Cena de Navidad para mayores

Viernes, 19 de diciembre 18:00 h. Pabellón Municipal «Olímpico José Juan Navarro Batista». Festival de Navidad de gimnasia «Piedra y Flor»

18:00 h. Navidad con arte. Escuelas Artísticas Municipales de Arucas. Constitución

20:30 h. Plaza de San Juan. Fabiola Trujillo «20 aniversario»

Sábado, 20 de diciembre 20:00 h. Belén viviente. Iglesia de San Isidro Labrador de Montaña de Cardones

20:30 h. Plaza de San Juan. Noche joven «Arucas Light Night». Con: Josué López Break Dance, Henri Break Dance, Playa Coco, Ismel Leal, Shangó Dhely, Airám Vega y Samito Dámaso

Domingo, 21 de diciembre 12:00 h. Plaza de San Juan. Totó el Payaso. Camino Viejo Producciones

19:30 h. Iglesia de San Juan Bautista. Concierto de villancicos tradicionales. Asociación Cultural Tyldet

Lunes, 22 de diciembre 20:00 h. Iglesia de Trasmontaña. Encuentro navideño. Agrupación San Patricio y Escuelas Artísticas Municipales de Arucas

Martes, 23 de diciembre 18:30 h. Nuevo Teatro Viejo. ¡Papá Noel: cúmpleme mis caprichos!. Aula de Teatro de las Escuelas Artísticas Municipales de Arucas. Entrada libre hasta completar aforo

20:00 h. Círculo de Labradores. Concierto «Cantos de Navidad». Coro de Cardones Symphony Star. Coro de las Escuelas Artísticas Municipales de Arucas. Organiza: Sociedad Recreativa y Cultural Círculo de Labradores de Montaña Cardones

Miércoles, 24 de diciembre Tardeo navideño. C/ León y Castillo. Colabora: 5mentarios y COA «Asociación de Empresarios de Arucas». Ameniza: DjaKe

16:00 h. Concierto de Kilian Viera

18:00 h. Concierto de Alberto Déniz

Jueves, 25 de diciembre 20:00 h. Plaza de San Juan. Concierto de Navidad de Los Granjeros de Montaña Cardones

Viernes, 26 de diciembre 17:30 h. Plaza de San Juan. «Nada es lo que parece». Raúl Magic. Espectáculo de magia

Sábado, 27 de diciembre 12:00 h. Plaza de San Juan. ¡Concierto menudo, menudo concierto!

Comediantes de la Cacharra Verde

13:00 h. Complejo Polideportivo Antonio Afonso Moreno «Tonono», Lomo Jurgón y Casco Histórico. Campeonato internacional de orientación G-COM. Organiza: Orientación Canarias

19:00 h. Casa de la Cultura. Noche de Pascua con Rumantela. Música y tradiciones de la Navidad en Canarias. Organiza: Asociación Cultural Rumantela. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Arucas

20:30 h. Plaza de San Juan. Daniel Calero. 25 años ni bodas ni plata

Domingo, 28 de diciembre 20:30 y 22:30 h. Iglesia de San Juan Bautista. Concierto Candlelight

Miércoles, 31 de diciembre 12:00 h. Fin de año en familia. Plaza de San Juan. Partimos el año con «El Zapatero Real».

14:00-19:00h. Tardeo de fin de año. C/ León y Castillo. DJ DjaKe, Cremita de Coco y Café de Luna

A partir de las 23:30 h. Plaza de San Juan. Campanadas de Fin de año. Amenizan: Armonía Show y Vegax DJ.

00:00 h. Espectáculo pirotécnico de fin de año desde la Montaña de Arucas

00:00 h. Ameniza: Dj DjaKe. C/ León y Castillo

Sábado, 3 de enero 20:30 h. Plaza de San Juan. Última Llave, Julia Rodríguez, Melómana, Melié, Patrick Bel en «Última Llave y Amigos». Con la participación del Coro de Voces Blancas de las Escuelas Artísticas Municipales

20:30 h. Círculo de Labradores de Montaña Cardones. Teatro en Navidad «El duelo». Grupo de Teatro Tejeringue

Domingo, 4 de enero 20:00 h. Plaza de San Juan. Hirahy Afonso «Lo puro»

Lunes, 5 de enero 12:00 h. Iglesia de San Juan Bautista. Recibimiento de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente. Previo pasacalle por las calles León y Castillo y Reloj

12:30 h. Plaza de San Juan. Entrega de cartas

19:00 h. Cabalgata SS. MM. Salida desde los almacenes municipales. Recorrido: Avenida El Mirón, Alcalde Suárez Franchy, Francisco Gourié. Finaliza en la Plaza de la Constitución con la entrega de la llave a SS. MM.

