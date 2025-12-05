Programa de la Feria Regional de Vino, Queso y Miel 2025: actividades y catas en Tejeda La XIV edición se celebra los días 6 y 7 de diciembre, con más de 50 marcas canarias y una agenda llena de catas, música y sabor local

Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.

Tejeda vuelve a ponerse en el centro del mapa gastronómico canario con la celebración de la 14.ª edición de la Feria Regional de Vino, Queso y Miel. Este año, la cita renueva su apuesta por el producto artesanal y de kilómetro cero bajo el nombre «Alma de Medianías 2025».

La feria, promovida por la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, busca poner en valor las tradiciones rurales de las medianías y servir de escaparate para productores artesanos de todas las islas.

Se prevé que esta edición atraiga entre 15.000 y 18.000 visitantes.

Más allá de los puestos de venta, los asistentes podrán disfrutar de catas especializadas, actuaciones musicales, narración oral, exposiciones y degustaciones gastronómicas: un fin de semana pensado para vivir la cultura canaria en torno al vino, el queso y la miel.

Programa de actividades

Sábado 6 de diciembre de 2025

10:00h. Apertura del recinto ferial

11:00-13:00h. Programa de radio «De Campo y Mar», dirigido por D. Clemente González, dedicado al sector primario en Canarias

12:00-13:00h. Inauguración institucional

13:30-14:30h. Actuación musical: Parranda P'alante

19:30-20:30h. Concierto del grupo Reina de Sal

20:30h. Cierre del recinto ferial

Domingo 7 de diciembre de 2025

10:00h. Apertura del recinto ferial

11:00-12:00h. Actuación musical: Parranda P'alante

12:00-13:00h. «Narradoras de historias, cuentistas y contadoras de cuentos», con D.ª Loreto Socorro, D.ª Paula Gil y D.ª Yudeyna Santana (Yupa Fantasy)

14:30-15:30h. «Come baifo por Navidad», presentación de campaña con degustación de elaboraciones culinarias a base de baifo, a cargo de ASOQUEGRAN (Asociación de Queseros Artesanos de Gran Canaria)

16:00h. Cierre de la feria

Exposiciones

Área de exposiciones

Durante los dos días funcionará de manera continuada el área «Saberes, Semillas, Sabores y Sonidos», coordinada por AIDER Gran Canaria. En esta zona se muestra la memoria agrícola, los oficios tradicionales y una selección de vinos, quesos, mieles, gofio, panes, repostería, licores y otros productos de kilómetro cero de todas las islas.

Catas comentadas

Entrada libre hasta completar aforo

Aula 1 - Cabildo de Gran Canaria

Sábado 6 de diciembre 10:30h. 11:15 Mieles y quesos de Gran Canaria

11:30h. 12:15 Mapa de quesos de Gran Canaria

12:30h. 13:15 Quesos del norte y vinos de Gran Canaria

13:30h. 14:15 Los vinos premium de Gran Canaria, quesos de Flor y Media Flor

Domingo 7 de diciembre 10:30h. 11:15 Mieles y quesos de Gran Canaria

11:30h. 12:15 Mapa de quesos de Gran Canaria

12:30h. 13:15 Quesos del norte y vinos de Gran Canaria

13:30h. 14:15 Los vinos premium de Gran Canaria, quesos de Flor y Media Flor

Aula 2 - Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (Gobierno de Canarias)

Sábado 6 de diciembre 11:00h. 12:00 «Un viaje al gofio por Canarias»h. Taller infantil/familiar

12:30h. 13:30 «Sorprendentemente dulce»

16:30h. 17:30 Quesos de cabra y DOPs en Canarias

18:00h. 19:00 «De la viña a la copa en Canarias»

19:00h. 20:00 «Sorprendentemente, del ron al ron miel en Canarias»

Domingo 7 de diciembre 11:00h. 12:00 «Un viaje al gofio por Canarias»h. Taller infantil/familiar

12:30h. 13:30 Quesos de cabra y DOPs en Canarias

14:00h. 15:00 «De la viña a la copa en Canarias»

