Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias. Cober

Programa de la Feria Regional de Vino, Queso y Miel 2025: actividades y catas en Tejeda

La XIV edición se celebra los días 6 y 7 de diciembre, con más de 50 marcas canarias y una agenda llena de catas, música y sabor local

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:01

Comenta

Tejeda vuelve a ponerse en el centro del mapa gastronómico canario con la celebración de la 14.ª edición de la Feria Regional de Vino, Queso y Miel. Este año, la cita renueva su apuesta por el producto artesanal y de kilómetro cero bajo el nombre «Alma de Medianías 2025».

La feria, promovida por la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, busca poner en valor las tradiciones rurales de las medianías y servir de escaparate para productores artesanos de todas las islas.

Se prevé que esta edición atraiga entre 15.000 y 18.000 visitantes.

Más allá de los puestos de venta, los asistentes podrán disfrutar de catas especializadas, actuaciones musicales, narración oral, exposiciones y degustaciones gastronómicas: un fin de semana pensado para vivir la cultura canaria en torno al vino, el queso y la miel.

Programa de actividades

Sábado 6 de diciembre de 2025

  • 10:00h. Apertura del recinto ferial

  • 11:00-13:00h. Programa de radio «De Campo y Mar», dirigido por D. Clemente González, dedicado al sector primario en Canarias

  • 12:00-13:00h. Inauguración institucional

  • 13:30-14:30h. Actuación musical: Parranda P'alante

  • 19:30-20:30h. Concierto del grupo Reina de Sal

  • 20:30h. Cierre del recinto ferial

Domingo 7 de diciembre de 2025

  • 10:00h. Apertura del recinto ferial

  • 11:00-12:00h. Actuación musical: Parranda P'alante

  • 12:00-13:00h. «Narradoras de historias, cuentistas y contadoras de cuentos», con D.ª Loreto Socorro, D.ª Paula Gil y D.ª Yudeyna Santana (Yupa Fantasy)

  • 14:30-15:30h. «Come baifo por Navidad», presentación de campaña con degustación de elaboraciones culinarias a base de baifo, a cargo de ASOQUEGRAN (Asociación de Queseros Artesanos de Gran Canaria)

  • 16:00h. Cierre de la feria

Exposiciones

Área de exposiciones

Durante los dos días funcionará de manera continuada el área «Saberes, Semillas, Sabores y Sonidos», coordinada por AIDER Gran Canaria. En esta zona se muestra la memoria agrícola, los oficios tradicionales y una selección de vinos, quesos, mieles, gofio, panes, repostería, licores y otros productos de kilómetro cero de todas las islas.

Catas comentadas

Entrada libre hasta completar aforo

Aula 1 - Cabildo de Gran Canaria

Sábado 6 de diciembre

  • 10:30h. 11:15 Mieles y quesos de Gran Canaria

  • 11:30h. 12:15 Mapa de quesos de Gran Canaria

  • 12:30h. 13:15 Quesos del norte y vinos de Gran Canaria

  • 13:30h. 14:15 Los vinos premium de Gran Canaria, quesos de Flor y Media Flor

Domingo 7 de diciembre

  • 10:30h. 11:15 Mieles y quesos de Gran Canaria

  • 11:30h. 12:15 Mapa de quesos de Gran Canaria

  • 12:30h. 13:15 Quesos del norte y vinos de Gran Canaria

  • 13:30h. 14:15 Los vinos premium de Gran Canaria, quesos de Flor y Media Flor

Aula 2 - Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (Gobierno de Canarias)

Sábado 6 de diciembre

  • 11:00h. 12:00 «Un viaje al gofio por Canarias»h. Taller infantil/familiar

  • 12:30h. 13:30 «Sorprendentemente dulce»

  • 16:30h. 17:30 Quesos de cabra y DOPs en Canarias

  • 18:00h. 19:00 «De la viña a la copa en Canarias»

  • 19:00h. 20:00 «Sorprendentemente, del ron al ron miel en Canarias»

Domingo 7 de diciembre

  • 11:00h. 12:00 «Un viaje al gofio por Canarias»h. Taller infantil/familiar

  • 12:30h. 13:30 Quesos de cabra y DOPs en Canarias

  • 14:00h. 15:00 «De la viña a la copa en Canarias»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  2. 2 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  3. 3 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  4. 4 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  5. 5 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  6. 6 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  7. 7 Fallece Enrique Delgado, presidente de Yecasa y Gramelcan, el primer grupo granelero de Canarias
  8. 8 Las Palmas de Gran Canaria abre las puertas a la Navidad
  9. 9 Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife
  10. 10 Condenan a un hombre a 7 años de cárcel tras encontrar un kilo de cocaína en su coche

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Programa de la Feria Regional de Vino, Queso y Miel 2025: actividades y catas en Tejeda

Programa de la Feria Regional de Vino, Queso y Miel 2025: actividades y catas en Tejeda