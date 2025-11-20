Tejeda será escaparate del producto local de las islas con la celebración de 'Alma de Medianías' Los próximos días 6 y 7 de diciembre se celebrará en el casco del pueblo cumbrero la 14ª edición de la Feria Regional de Vino, Queso y Miel

La presentación de la feria se llevó a cabo en la sede del Cabildo de Gran Canaria.

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:13 Comenta Compartir

Tejeda fue sede en 2018 y ahora vuelve a repetir los próximos días 6 y 7 de diciembre como anfitrión de 'Alma de Medianías', la Feria Regional de Vino, Queso y Miel, evento impulsado por la Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran Canaria y financiada por el Cabildo a través de la Consejería de Desarrollo Económico.

«Tejeda se convertirá en escaparate del producto local», destacó Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, durante el acto de presentación de la feria llevado a cabo en el Patio de la Casa Palacio. Acompañado por el alcalde de San Bartolomé de Tirajana y presidente de la Mancomunidad de Medianías, Marco Aurelio Pérez; y el alcalde de Tejeda, Francisco Perera; el presidente del Cabildo resaltó que «esta feria representa la esencia del mundo rural de Gran Canaria, su enorme riqueza agroalimentaria y el compromiso de cientos de familias que mantienen vivos oficios, cultivos y modos de vida que forman parte de nuestra identidad. Es un punto de encuentro imprescindible que conecta a productores y consumidores, fortaleciendo la economía local y la soberanía alimentaria».

En el acto estuvieron el resto de alcaldes de la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria: Juan Carlos Hernández Atta (Valsequillo), en su primer acto público, José Armengol (Santa Brígida) y Davinia Falcón (San Mateo), junto a Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo, y el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Luis Arráez.

Durante el fin de semana de la feria se espera la asistencia de entre 15.000 y 18.000 personas, que podrán conocer y degustar los productos de 50 marcas distribuidas en 44 stands de productores, 6 institucionales y dos aulas de cata especializadas. El evento contará con representación de todas las islas: 27 puestos de Gran Canaria, 4 de Tenerife, 6 de La Palma, 3 de El Hierro, 3 de Lanzarote y 1 de Fuerteventura.

Participarán 11 bodegas, 17 queserías, 7 puestos de venta de miel y una decena de productores de las Medianías, que ofrecerán licores, panes artesanales, repostería, embutidos, mermeladas y otros productos tradicionales. En total, más de 100 personas vinculadas a microempresas artesanales se desplazarán a Tejeda para atender los espacios expositivos a lo largo de la feria.

La Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias nació con el objetivo de poner en valor la identidad rural de las Medianías de Gran Canaria, donde conviven pequeñas bodegas, queserías, explotaciones agroganaderas y centros de transformación artesanal. Estas microempresas familiares, auténticos motores económicos y culturales del medio rural, contribuyen a la dinamización local, la fijación de población y la generación de empleo vinculado a la restauración, el comercio y los servicios.

'Alma de Medianías' es el reflejo de esta realidad: un territorio donde se conservan las tradiciones, se impulsan oportunidades de desarrollo vinculadas a la singularidad de cada isla y se construye un futuro más próspero para toda la Comarca.

La feria también cuenta con el respaldo de Mercados Tradicionales de Canarias y con la colaboración del Gobierno de Canarias y la empresa de transportes Global, que reforzará los próximos días 6 y 7 de diciembre el servicio de guaguas para que las miles de personas que acudan a Tejeda lo puedan hacer en transporte público con total comodidad.

A lo largo del fin de semana del 6 y 7 de diciembre, el público podrá disfrutar de catas y degustaciones gastronómicas elaboradas con producto de kilómetro cero. La música en vivo, los talleres y las actividades familiares complementarán dos días llenos de atractivos en el casco de Tejeda.