La probable moción de censura en Valsequillo entra en una tensa calma Asava, PorV y la concejala no adscrita siguen a la espera de la decisión del socialista Víctor Navarro, mientras que el alcalde Francisco Atta confía en la estabilidad

Rafael Falcón Valsequillo Sábado, 11 de octubre 2025, 00:57 | Actualizado 01:26h. Comenta Compartir

Todas las miradas están puestas en el socialista valsequillero Víctor Navarro. La probable moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo para desbancar a Francisco Atta de la alcaldía ha entrado en una tensa calma. La decisión de la asamblea local del PSOE de Valsequillo de apoyar la propuesta de moción de censura «fruto del análisis político realizado durante los dos años transcurridos desde el inicio del actual mandato» y tras constatar «el grave deterioro institucional del Ayuntamiento, la desorganización interna del gobierno municipal y las consecuencias directas que esta situación ha tenido sobre la prestación de los servicios públicos y el desarrollo del municipio» ha alterado el tablero político de la isla y la dirección insular del PSOEha sido clara y rotunda: «En caso de llevarse a cabo, se ejecutará la apertura de expediente para su expulsión».

Víctor Navarro se reunió el pasado jueves por la noche con miembros de la Ejecutiva insular y continúa manteniendo que lo mejor para Valsequillo es apoyar la moción, mientras que la dirección socialista le ha dejado claro sus consecuencias. Mientras el socialista valsequillero da un paso al frente o se mantiene parado, la oposición en Valsequillo, formada por Asamblea Valsequillera, Por Valsequillo y Lucía Melián, la concejala no adscrita, están a la espera, manifestando «que nosotros lo tenemos muy claro», en referencia al apoyo total a una moción.

La moción estuvo a punto de cerrarse en verano, pero Víctor Navarro no dio el paso. Ahora que públicamente ha dicho que sí, los grupos de la oposición esperan que en los próximos días se pueda materializar, con la apostilla de que «esto no se puede alargar más en el tiempo», ya que la legislatura sigue avanzando y en la actualidad restan menos de dos años para su finalización.

Mientras se espera por la decisión final de Víctor Navarro, desde el grupo de Gobierno confían en que «prevalezca el sentido común». El alcalde Francisco Atta ha manifestado que «confiamos en la estabilidad y estamos abiertos al diálogo». El trabajo continúa en el Ayuntamiento de Valsequillo y en el Pleno ordinario del pasado jueves se abordaron temas de enorme trascendencia para el municipio que fueron votados de manera unánime por todas las formaciones.

Por su parte, Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y uno de los líderes del proyecto Municipalistas Primero Canarias, ha manifestado que cree «poco en las casualidades en la política. Nosotros, desde Primero Canarias, hemos sido bastante justos y leales en cada uno de los pactos en los que estamos. No hemos levantado la mano contra nadie, pero sin embargo solo hay que mirar en los últimos meses como parece que el ojo solo está puesto sobre nosotros«, en referencia a las mociones de censura que se materializaron en Santa María de Guía, San Mateo y Agaete.

En relación a la posibilidad de que prospere una moción de censura en Valsequillo, municipio gobernado por Francisco Atta, líder de la formación Asba que está integrada dentro de Primero Canarias, Teodoro Sosa ha sido muy claro: «Espero que haya sensatez. La gente castiga las inestabilidades, y ya han sido tres. ¿Casualidades?».

En estos momentos hay una tercera vía como la solución a este jeroglífico. El socialista Víctor Navarro tiene encima una presión enorme, pero no hay que olvidar que a los comicios de 2023 el PSOE valsequillero se presentó en coalición con Valsequillo Plural. Al margen del apoyo o no apoyo de Víctor Navarro a la moción, existe la posibilidad de que renuncie a su acta como concejal del Ayuntamiento de Valsequillo, por lo que en ese momento su puesto pasaría a manos de un miembro de Valsequillo Plural, algo que activaría la moción. El único contratiempo de esta vía es que el proceso se alargaría hasta la toma de posesión del nuevo concejal. Las cartas, mientras tanto, siguen boca arriba a la espera de próximos movimientos.