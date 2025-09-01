Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Augusto Hidalgo supervisó este lunes las mejoras en un tramo de los viales de servicio de Santa Lucía. C7

Primera reparación del firme de los viales de servicio de la GC-1 en Santa Lucía

La actuación del Cabildo se ha hecho en el ramal que une el Polígono Industrial de Arinaga con la rotonda de Balos y la avenida del Atlántico

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:22

El consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, supervisó este lunes la finalización de las primeras obras de rehabilitación del pavimento del sistema de 20 kilómetros que conforman las vías de servicio paralelas a la autovía del sur (GC-1) entre el Polígono Industrial de Arinaga (Agüimes) y la localidad de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), unas vías de servicio ejecutadas por el Gobierno de Canarias y que fueron recepcionadas por el Cabildo el pasado mes de julio.

Después de esa firma por parte del Cabildo y del Gobierno de Canarias de las actas de reconocimiento y entrega de las obras de remodelación y construcción de enlaces y vías de servicio de la GC-1 entre los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes la Consejería de Obras Públicas ha impulsado diversas actuaciones en estas vías para mejorar las condiciones de seguridad y la movilidad de los usuarios de estos viales.

La primera de estas actuaciones que se ha ejecutado ya es la rehabilitación del firme del ramal que une, en dirección sur, el enlace del Polígono Industrial de Arinaga (Agüimes) con la rotonda de Balos y la avenida del Atlántico (Santa Lucía) procediendo al reasfaltado del tramo y al repintado de la señalización horizontal del mismo.

En total, se ha reasfaltado cerca de un kilómetro con una inversión de 94.000 euros en esta primera intervención.

