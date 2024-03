La primera fase del tren incluye 4 estaciones, las cocheras y el parque eólico

La primera fase del proyecto para poner en marcha una línea de ferrocarril entre la capital y el sur de Gran Canaria que el Cabildo quiere financiar con 390 milllones de euros incluye la creación de las cocheras y talleres del tren, el parque eólico asociado y las obras necesarias para que circule entre las estaciones de Aeropuerto y Vecindario, incluyendo las paradas intermedias de Carrizal y Cruce de Arinaga.

Así lo adelanta el consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, que explica que el Cabildo pretende iniciar el recorrido del tren por este tramo porque en el mismo se ubican las cocheras y talleres. El resto de la línea entre las estaciones de Santa Catalina y Aeropuerto, por un extremo, y Vecindario y Meloneras, por el otro, se ejecutarían en otras fases posteriores.

Las cocheras y talleres del tren se localizarán en una parcela de Santa Lucía de Tirajana y el parque eólico asociado para su alimentación, de 30 megavatios (MW) de potencia, en terrenos de Montaña de Piletas, en el entorno de Corralillos.

Sosa detalla que, en caso de ser seleccionada, la propuesta presentada por ese importe a la convocatoria de 2023 de fondos del Mecanismo Conectar Europa inyectaría 190 millones comunitarios en la puesta en marcha del ferrocarril. Los otros 200 tendrían que ser cofinanciados por el Estado, la Comunidad Autónoma y el Cabildo.

Teodoro Sosa, consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria. Arcadio Suárez

El Gobierno insular pretende que las arcas estatales aporten el 70% de esa cofinanciación, las regionales el 20% y las insulares el 10% restante, añade Sosa sobre de dónde saldría el dinero y en qué porcentajes.

Corredor atlántico de la red transeuropea

No obstante, para que la propuesta presentada por el Cabildo al Mecanismo Conectar Europa pueda ser aceptada es obligatorio que el Estado envíe a las autoridades comunitarias «una carta de conformidad» que incluya al tren de Gran Canaria en el corredor atlántico de la red transeuropea de transporte. Sin tal conformidad la propuesta no será aceptada.

«Tiene que ser ya, de inmediato», señala el consejero de Movilidad Sostenible sobre el plazo en que el Ministerio de Transportes debe aceptar ese requisito para que la primera fase del ferrocarril consiga fondos europeos para su implantación.

Cabecera de un tren de velocidad alta instalada hace años en el parque San Telmo. C7

El también vicepresidente segundo del Cabildo mantiene que si, por el motivo que sea, la propuesta enviada a Europa no es seleccionada se volverá a remitir, mejorada, en 2024 porque «vamos en serio. Esto no tiene marcha atrás. Es la primera vez que optamos a fondos europeos y no vamos a renunciar».

Once estaciones en 35 minutos

La línea ferroviaria proyectada para unir la capital con la zona turística del sur tiene una longitud de 58 kilómetros e incluye once estaciones que se localizan, de norte a sur, en Santa Catalina, San Telmo, Hospitales, Jinámar, Telde, Aeropuerto Carrizal, Arinaga, Vecindario, Playa del Inglés y Meloneras.

El modelo elegido sería un híbrido entre un tren de cercanías y de alta velocidad con una velocidad máxima de 160 kilómetros/hora que permitiría ir de un extremo a otro en poco más de 35 minutos.

Teodoro Sosa recuerda que el proyecto del ferrocarril «está bastante maduro» y confía en que la declaración de impacto ambiental, el único estudio que le falta para hacerlo realidad, sea emitida por el Órgano Ambiental de Gran Canaria dentro del primer semestre de 2024.