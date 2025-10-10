NC pregunta a Educación en el Parlamento canario por sus previsiones para La Aldea La diputada canarista Carmen Hernández se interesa por la oferta educativa en el municipio al trascender la decisión de la consejería de prescindir del colegio Cuermeja

Gaumet Florido La Aldea de San Nicolás Viernes, 10 de octubre 2025, 18:44 Comenta Compartir

La diputada de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento regional, Carmen Hernández, preguntó este miércoles en comisión parlamentaria sobre las previsiones que tiene la Consejería de Educación para ampliar la oferta educativa del municipio de La Aldea de San Nicolás.

Esta interpelación, que no pudo ser contestada por el responsable del área, Poli Suárez, porque no pudo acudir a la sesión, se enmarca en la inquietud generada estos días en el municipio al trascender la decisión de la consejería de suprimir el colegio Cuermeja de su oferta educativa.

Su alcalde, Pedro Suárez, que pertenece al mismo partido que la diputada Hernández, se ha posicionado públicamente en contra de esta medida y ha pedido que el centro mantenga su uso educativo. Este mismo viernes hizo público un comunicado en el que insistió en su rechazo. «No vamos a permitir que nos borren de la memoria nuestro pasado; decenas de promociones han logrado labrarse un futuro tras pasar por este centro, clave en el desarrollo del municipio».

Su posición es compartida por el teniente de alcalde, Víctor Hernández, quien subrayó que «el CEIP Cuermeja es un espacio que debe mantener su uso educativo». Dijo que no se entiende «la historia del municipio sin su presencia». Sus palabras buscan acallar las vices que dudaban de su posición por militar en el PP, el mismo partido que el consejero.