El pregón del folclorista Manolo Matos abre el viernes las Fiestas de San Rafael de Vecindario El fundador del grupo de música popular Bejeque dará el pistoletazo de salida a los festejos, que se extenderán hasta el 2 de noviembre

El pregón del folclorista Manuel Matos, conocido popularmente como Manolo Matos, abrirá el próximo viernes las Fiestas de San Rafael de Vecindario, que se extenderán hasta el 2 de noviembre. Previamente, a las 19.45 horas, tendrá lugar el repique de campanas y el izado de la bandera.

El pregonero, nacido en Vecindario, es fundador, director, compositor y arreglista del grupo de música popular Bejeque, desde muy pequeño empezó sus estudios de folclore y posteriormente se formó como cantante lírico. Es frecuente colaborador de la Banda Sol y Viento, y formó parte de Los Gofiones.

Este Canal Televisión retransmitirá en directo algunos de los actos más importantes de las fiestas, entre ellos el pregón. Asimismo, los telespectadores también podrán ver el sábado, a las 20.15 horas, la elección del I Romero y Romera Mayor de las Fiestas de San Rafael, y el domingo, a las 20.00, el espectáculo de humor 'Palante y punto', protagonizado por el verseador Yeray Rodríguez y el humorista Darío López.

Primer fin de semana de festejos

En el primer fin de semana de festejos también el deporte será protagonista con la celebración de la XXXIV Milla Urbana San Rafael 2025, el sábado a las 10.00 horas, al igual que el Torneo de Dominó en el Salón Ateneo. Asimismo, a las 16.00 horas será el IV Torneo de Petanca 'Memorial Miguel Guedes Jiménez', mientras que una hora más tarde será el Suresanta ON Tour, baloncesto para tod@s.

También el sábado, a las 18.00 horas, tendrá lugar la Pasarela Canina de Adopciones con perros del Centro de Protección Animal. Y después será el Concurso de Romería Canina.

Programa completo

El domingo desde las 10 de la mañana se celebrará la II Exposición de coches, motos y bicicletas clásicas. El programa completo de las fiestas se puede consultar en la web municipal.