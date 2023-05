«Hay que poner el foco en políticas que mejoren más la calidad de vida»

Antonio Pérez Marrero nació en Arucas. Estudió Pedagogía en La Laguna. Trabajó en Educación, como orientador escolar, y también como técnico de educación especial y equipos psicopedagógicos. Además fue miembro del Consejo Escolar de Canarias, secretario general de la Unión Insular de CCOO Canarias y, posteriormente, miembro de su ejecutiva así como del Consejo Económico y Social de Canarias y Responsable de Organización de Izquierda Unida Canaria (IUC). En la actualidad, ha saltado al parqué político liderando la candidatura de Unidas Sí Podemos -coalición Sí se puede, IU y Podemos- al Cabildo de Gran Canaria.

– Las aguas han estado revueltas para designar al cabeza de lista.

– No me gusta que se haya producido este problema. Tampoco es un tema que tenga que ver conmigo sino con el partido; desplazar a Sara Ramírez de la lista ha sido un asunto interno de Podemos en el que nosotros (IU) no vamos a entrar. Es una compañera que ha desempeñado bien su trabajo y no voy entrar en más consideraciones. Esto es un acuerdo a nivel de Canarias que es beneficioso para las dos organizaciones y que tiene una serie de condiciones y una de ellas, fue esta. Los acuerdos son lo que son.

– ¿Considera una desventaj su corta experiencia política?

– Estoy en organizaciones de izquierda desde la universidad y siempre he estado militando. Lo que no he hecho es política en las instituciones, pero sí desde el sindicato donde también se hace política de alguna manera. Trabajo por la gente desde que era joven y ahora he dado un salto a las instituciones. Vengo del mundo sindical y llego al Cabildo de Gran Canaria con la mirada puesta en la mejora de la calidad de vida de su población, de toda su gente.

– ¿Le desanima la división de la izquierda en Canarias?

– Estuvimos meses haciendo un esfuerzo importante por ir juntos, tratando de llegar a un acuerdo porque el objetivo es la unión de la izquierda y no se consiguió por diferentes cuestiones en las que no voy a entrar. Se comenzó a trabajar en julio y tuvimos un encuentro de todas las organizaciones en septiembre u octubre en el que estuvimos buscando las maneras de cimentar la izquierda, pero no fue posible. En cambio, sí vemos probable un acuerdo de cara a las generales, lo que no significa que no sigamos trabajando por la unión de la izquierda. Entendemos que no es lo mejor, pero también creemos que unir las tres fuerzas con mayor implantación en Canarias y que se coaligan por primera vez -Sí se Puede, Podemos e Izquierda Unida- es ya de por sí una alianza bastante potente.

– A partir del 28 de mayo, ¿Unidas Sí Podemos tendrá alguna línea roja en posibles pactos?

– No es que hayan algunas en concreto. Sabemos que tenemos diferencias con distintos partidos, aunque nosotros podemos llegar a acuerdos pactando los desacuerdos. Hay temas concretos como el tren de Gran Canaria o Chira-Soria en los que no coincidimos pero podríamos pactar, de alguna forma, las diferencias si consideramos que el resto de los objetivos son suficientes importantes para poner a la gente en el centro de la acción política y mejorar su calidad de vida.

– Hablando de diferencias. ¿Qué propondrá para acercar posturas respecto al tren de Gran Canaria?

–Creo que lo que nos falta es un plan de movilidad insular en el que viéramos en conjunto la movilidad de la isla antes del plantearse el hacer un tren o un corredor Las Palmas de Gran Canaria- Sur. Así veríamos la posibilidad de ver cómo resolvemos el problema de conexión. Al planificar por partes -como se hace ahora- lo que estás haciendo es condicionar la futura planificación de Gran Canaria. Quizás, lo adecuado sea crear o reservar un carril para el tren como un carril bus o carril Vao, es decir, plantear una alternativa que no suponga más costes en territorio. Porque, además, cuando planteas el tren lo que estás haciendo es que toda la movilidad delSur de la isla la vas a enviar allí. Cada vez que se interviene en el espacio se está condicionando el gasto, y deberíamos también plantearnos si es necesario más infraestructura.

– El Salto de Chira-Soria ha provocado enfrentamientos entre Nueva Canarias y Podemos en esta legislatura. ¿Continuará con esa postura crítica si repite el pacto de gobernabilidad?

– Desde siempre hemos mantenido una posición crítica con esa infraestructura. Creemos que es mejor trabajar en la generación de energía distribuida en diferentes lugares en vez de concentrar toda la producción en un único espacio. E intentar, además, desarrollar las comunidades energéticas para que el control de la propiedad de la generación de energía pase también por los ciudadanos e instituciones, de manera que no lo dejemos en manos de única empresa multinacional, aunque digan que solo tiene un 20% de propiedad pública. Tenemos una oportunidad importante de tener cierto control autonómico, enriquecernos, controlar el beneficio y que revierta en la ciudadanía. Generar y distribuir y comercializar esa energía, en definitiva.

– La primera medida que pondría en marcha sería...

– Lo que me plantearía en el pacto sería en qué medida cada una de las acciones que se hacen mejorar la calidad de vida de la gente: empleo, servicios públicos, vivienda, vejez, infancia…

– Qué aportará a la institución si se revalida el pacto.

– Considero que deberíamos centrar el enfoque en cómo las políticas públicas benefician a la población en su vida cotidiana. Por poner un ejemplo, en qué medida el cambio de las políticas energéticas -las energías limpias- terminan convirtiéndose en una mejora en su vida cotidiana, o sea, cuánto rebaja en su recibo de la luz. Me refiero a plantear políticas que lleguen a la gente. Además, trataremos de pasar a una economía que tenga muy en cuenta los cuidados: los cuidados de su gente, de su territorio e infraestructuras, e impulsar la solidaridad alimentaria con el desarrollo del trabajo en el campo, ligando el sector primario con la hostelería así como el empleo, los servicios públicos, vivienda, vejez, infancia, entre una larga lista.