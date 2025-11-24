La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad El Ayuntamiento reitera su compromiso con la legalidad y la protección de los colectivos vulnerables | Entre 2024 y lo que va de 2025 se han retirado 43 tarjetas PMR por uso fraudulento y en el mismo periodo se han tramitado 1.022 denuncias por el uso indebido de esos estacionamientos

La Concejalía de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha remitido un comunicado para desmontar la versión de un particular, Javier Ruiz, que ha estado protestando frente a las Oficinas Municipales por la retirada de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. La tesis central del consistorio es que no se sostiene a la luz de los hechos verificados por la Policía Local. Tras una investigación exhaustiva, la concejalía ha constatado que las afirmaciones del denunciante resultan incompatibles con la realidad objetiva documentada en el expediente policial.

El vecino había calificado de «injusta» la retirada de su tarjeta de estacionamiento y alegó públicamente que a las 09:11 horas del pasado 6 de noviembre estacionó en una plaza reservada para personas con movilidad reducida porque la titular de la autorización se encontraba supuestamente en casa de una amiga cercana al lugar. Sin embargo, las comprobaciones realizadas por la Policía Local desmienten punto por punto esta versión.

Su hija no estaba en casa de una amiga, sino en el domicilio familiar

Según los datos verificados, a la hora exacta de la infracción la titular de la tarjeta no se hallaba en la ubicación indicada por el denunciado, sino en el domicilio familiar en Sonnenland, a varios kilómetros de distancia. De hecho, los registros municipales confirman que el propio vecino no llegó a easa vivienda hasta más tarde, momento en el que la titular de la tarjeta se encontraba allí, y que ambos abandonaron el domicilio para acudir posteriormente a la Jefatura de la Policía Local.

Añaden en el comunicado que cuando el denunciado se personó en la Jefatura para presentar una queja formal por la retirada de la tarjeta, lo hizo acompañado de un amigo –que se identificó como agente del Cuerpo Nacional de Policía fuera de servicio– y de un abogado. Estos acompañantes estuvieron presentes durante su comparecencia, aunque ello no altera en modo alguno los hechos objetivos constatados por la Policía Local.

El Ayuntamiento deja claro que los datos objetivos y contrastados recabados invalidan de forma tajante la versión ofrecida por Javier Ruiz. La investigación municipal pone de manifiesto que la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad no estaba siendo utilizada en beneficio de su legítima titular en el momento de la denuncia, sino para facilitar al conductor un acceso y aparcamiento indebidos en una plaza reservada. Es decir, se estaría ante un caso de uso irregular de una autorización destinada a personas con movilidad reducida.

Declaraciones públicas y alarma social

El gobierno munucipal lamenta igualmente que, paralelamente a la tramitación de este expediente, este vecino haya difundido su versión de los hechos a través de notas públicas y de varios vídeos en la plataforma TikTok, incluso protagonizando protestas frente a la Jefatura de la Policía Local y ante las Oficinas Municipales en compañía de su hija. En esos vídeos, que han alcanzado notable difusión, acusó falsamente a los agentes municipales de «abuso de autoridad» y llegó a proferir insultos y descalificaciones graves –como referirse a ellos con términos ofensivos del tipo «comemierdas»–. El departamento que dirige el edil José Carlos Álamo advierte de ha puesto estas manifestaciones en conocimiento de la Jefatura policial, dada su trascendencia pública y el evidente contraste entre las acusaciones vertidas y los hechos realmente comprobados.

Para Álamo, la difusión de estas acusaciones infundadas, unida al tono insultante, ha provocado alarma e indignación entre la ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana. A su juicio, estas acciones no solo suponen un ataque injustificado al buen nombre y la profesionalidad de la Policía Local, sino que revisten especial gravedad al intentar desacreditar la labor de las fuerzas del orden mediante afirmaciones que no se corresponden con la realidad investigada.

Protección de la persona vulnerable y respeto a la legalidad

Al Ayuntamiento, tal y como explica en el comunicado, le preocupa especialmente la posible instrumentalización de la titular de la tarjeta para estacionamiento PMR en este conflicto. Su exposición pública reiterada en manifestaciones y vídeos relacionados con esta denuncia, mientras se lanzaban acusaciones que han resultado ser falsas, podría vulnerar su derecho a la intimidad y bienestar.

Desde el gobierno local recuerdan que la normativa estatal sobre derechos de las personas con discapacidad prohíbe expresamente el uso de la imagen o la condición personal de personas vulnerables como herramienta para respaldar reivindicaciones basadas en hechos no veraces. Además, advierten de que exponer a una persona vulnerable en estos términos puede atentar contra sus derechos fundamentales y su dignidad, principios protegidos por el ordenamiento jurídico español.

Según se deja claro en la nota oficial difundida, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene un compromiso firme con el respeto a la legalidad vigente y con la protección de los derechos de todos sus vecinos, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad. Por ello, añade, condena cualquier actuación que instrumentalice a una persona vulnerable o que trivialice las normas diseñadas para proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables.

Lucha contra el fraude en tarjetas de discapacidad

Al hilo de este incidente, el consistorio informa de que la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana mantiene desde hace años una estrategia activa y rigurosa de lucha contra el uso fraudulento de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Apunta que este fenómeno, lamentablemente, va en aumento en muchos municipios turísticos y que San Bartolomé de Tirajana no es la excepción. Las cifras hablan por sí solas:

27 tarjetas de estacionamiento retiradas por uso fraudulento en 2024

3 diligencias judiciales instruidas en 2024 por presunta falsificación doucmental de esas tarjetas

593 denuncias tramitadas en 2024 por ocupar plazas de estacionamiento reservadas sin la debida autorización

En lo que va de 2025, 16 tarjetas ya han sido retiradas por uso indebido

2 personas han sido condenadas judicialmente en 2025 por falsificar tarjetas de discapacidad

429 denuncias se han impuesto en 2025 (hasta la fecha) por el uso indebido de estacionamientos reservados

Estas actuaciones, se subraya en el comunicado, evidencian la tolerancia cero de este Ayuntamiento frente a cualquier abuso de las autorizaciones de estacionamiento para personas con discapacidad. Desde el gobierno local dejan claro que continuarán destinando los recursos necesarios para detectar y sancionar estas conductas incívicas, en coordinación con las autoridades judiciales cuando así sea necesario.

Desde la Concejalía de Seguridad y Emergencias se quiere reafirmar así el compromiso absoluto de este Ayuntamiento, de la concejalía y de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y en el cumplimiento estricto de la legalidad. «No permitiremos el abuso de estas autorizaciones ni los intentos de desacreditar la labor policial mediante relatos que no se corresponden con los hechos», recoge textualmente la nota. Asimismo, la concejalía manifiesta su pleno apoyo y respeto hacia la labor diaria de las fuerzas del orden municipales, cuyo trabajo profesional y diligente garantiza la seguridad y la convivencia en el municipio.