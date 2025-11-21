Protesta en San Bartolomé de Tirajana por la retirada policial de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad Javier Ruiz denuncia la medida por «injusta» y que afecta a su hija, mientras la Policía Local le acusa de un uso fraudulento del documento identificativo

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:00

Un vecino de San Fernando de Maspalomas, Javier Ruiz, lleva días protagonizando una protesta en la calle y frente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para denunciar la retirada por parte de la Policía Local de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad de su hija. Ruiz asegura que la medida es «injusta» y que solo ha contribuido a limitar aún más la movilidad de la titular del documento identificativo. Sin embargo, fuentes municipales sostienen que los agentes lo denunciaron por uso fraudulento de la tarjeta.

Todo sucedió poco después de las 9 de la mañana del 6 de noviembre, en la calle Alcalde Antonio Martín, en San Fernando, muy cerca de la rotonda de los tulipanes. Ruiz afirma que una pareja de policías lo amonestaron nada más estacionó en una parcela reservada para personas con movilidad reducida. «Me preguntaron por la chiquilla y les dije que precisamente habíamos aparcado en ese lugar, porque la iba a recoger a casa de una amiga; la dejamos a su cuidado mientras un amigo y yo fuimos al gimnasio». Pese a su explicación, asegura Ruiz, uno de los agentes procedió a multarle y a retirarle la tarjeta. El coche era el de su amigo, no el suyo.

La versión policial dista bastante. Según las fuentes consultadas, la pareja de policías locales decidió actuar tras comprobar que los ocupantes del coche estacionado en la plaza reservada para personas con discapacidad «habían estado desayunando tranquilamente en una cafetería cercana» sin que les acompañara la titular de la tarjeta. Además, la estaba usando para otro vehículo distinto, de ahí que se le multara por hacer un uso fraudulento de un documento que solo está legitimado a utilizar cuando su hija, es decir, la titular de la tarjeta, está en el vehículo.

Desde el gobierno local informan de que han intentado explicarle que el Ayuntamiento no puede hacer nada ante una actuación de una autoridad policial en ejercicio de sus funciones y que, es más, la tarjeta ya ha sido devuelta al organismo que la emitió en Murcia, en donde, le advierten, deberá reclamarla. Además, le reprochan que en un primer momento sí hubiese reconocido que había actuado mal.