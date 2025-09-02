Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Actuación de agentes de la Policía Local de Santa Lucía. Canarias7

Las 10 plazas de Policía Local de Santa Lucía, con 568 aspirantes admitidos

Las primeras pruebas serán del 22 al 26 de septiembre

Cristina González Oliva

Santa Lucía de Tirajana

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:11

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha hecho oficial la lista de las personas admitidas para formar parte del proceso de selección mediante el sistema de oposición y por el turno libre para cubrir 10 plazas de agentes de la Policía Local. En total, son 568 los aspirantes que podrán presentarse a las pruebas, mientras que 56 han quedado excluidos.

Asimismo, también ha dado a conocer las personas que conformarán el tribunal examinador y los asesores deportivos, así como el calendario para los primeros exámenes. Las pruebas de aptitudes físicas tendrán lugar del 22 al 26 de septiembre en diferentes turnos. El denominado Test de Cooper será en el estadio municipal de atletismo de Vecindario, mientras que la prueba de adaptación al medio acuático se desarrollará en la piscina municipal de la Avenida de la Unión.

