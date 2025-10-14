Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Plaza de Santiago, donde se celebrará el I Mercado Agrícola de Gáldar. Arcadio Suárez

La plaza de Santiago acoge este domingo el I Mercado Agrícola de Gáldar

Los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos de kilómetro cero como frutas y verduras frescas, panes y quesos artesanales, mieles, vinos y otras elaboraciones de la tierra

Gáldar

Martes, 14 de octubre 2025, 14:10

La plaza de Santiago, en Gáldar, acogerá el próximo domingo 19 de octubre el I Mercado Agrícola de Gáldar, una iniciativa organizada por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Tine Martín. A su vez, este evento forma parte del programa insular de Mercados Agrícolas, Ganaderos y Pesqueros de la isla, que preside Mari Carmen Pérez y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo.

El evento se desarrollará en horario de 9.00 a 13.30 horas y reunirá a productores locales en una jornada que busca poner en valor la calidad y autenticidad del sector primario del municipio y de la isla. Durante la mañana los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos de kilómetro cero, entre ellos frutas y verduras frescas, panes y quesos artesanales, mieles, vinos y otras elaboraciones de la tierra. Además, el mercado contará con actuaciones musicales en directo que amenizarán la jornada y contribuirán a crear un ambiente festivo en el corazón de Gáldar.

