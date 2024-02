«NC no se lo pidió, pero López tenía que dimitir, la situación era ya insostenible»

La edil portavoz de NC, Catalina Sánchez, que forma parte de la coalición con Forum Drago que ahora cogobierna en Ingenio con Somos PP, deja claro que la mejor salida a la crisis en la que se hallaba inmerso el Ayuntamiento era la marcha del ya exalcalde, José López Fabelo. «Tenía que irse; NC no se lo pidió, pero tenía que dimitir, la situación era ya insostenible», subraya Sánchez. Así lo ve NC en Ingenio, pero también el partido a nivel de Gran Canaria.

La también responsable de Relaciones Institucionales, Asuntos Aeroportuarios o Agricultura y Ganadería sostiene que «tenía demasiados frentes abiertos, con la secretaría de la corporación, con los sindicatos, con los servicios jurídicos...». A su juicio, la opinión pública tuvo conocimiento de lo que se cocía en el Ayuntamiento tras la polémica a la que dio lugar su recusación por Naturgy, pero «esa fue solo la gota que colmó el vaso».

Sánchez entiende que una de las claves ha estado en la forma de trabajar de López Fabelo. «El problema deviene por su particular forma de interpretar el trabajo en grupo; viene del mundo de la empresa privada, donde ha tenido sus éxitos y algún fracaso, así que está acostumbrado a liderar un proyecto personal donde él es el jefe, establece sus criterios y todo el mundo tiene que seguirle, el que manda es él, pero en una administración pública las reglas no las pone él ni los tiempos son los mismos».

Deja claro que siempre le manifestó a López su oposición a la forma en que gestionó el expediente de Naturgy. «Le reproché que pusiera peros ahora, cuando en 2019 dio su voto para otro parque fotovoltaico en Marfú con los mismos informes técnicos y jurídicos». Dice que no tiene evidencias de que en este y otros casos defendiera el interés particular y no el general, pero reconoce que en la calle la impresión era otra.

Y no oculta que les presionó, a ella y a otros ediles del grupo ForumDrago-NC, sobre su voto para dar o no licencia a Naturgy. «Nos dio libertad de voto, pero es verdad que nos presionaba con la existencia de otros dos informes contrarios a la licencia que, por cierto, nos los escondió, yo nunca los vi; no se fiaba ni de su propio grupo».

Cuenta que después de esa junta López Fabelo les anunció que se iba a tomar un periodo de reflexión. «Él dio a entender que con la misma se iba. Tenía en su mente dimitir y la dimisión la aceptó su grupo. A nosotros se nos dio por hecho que se iba», aclara Sánchez, que aprovecha para decir que hizo saber su malestar por el hecho de que Forum Drago acordara esa dimisión sin contar con NC.

La edil defiende que se mantenga este pacto y garantiza su estabilidad. «No es ya un compromiso de partido, sino de personas». Y alaba las capacidades de Vanesa Martín para ser alcaldesa. «Conoce perfectamente el funcionamiento de la administración y eso es fundamental, tiene habilidades sociales y sabe escuchar. Ella sí sabe trabajar en grupo».

Por cierto, este viernes vio en el facebook personal de López que colgó la fábula del burro y el tigre y no se resiste a lanzarle este mensaje. «Me alegra de que por fin se haya dado cuenta de que usted era el equivocado». Y termina. «Cree tener siempre la razón, y no es así».

Ingenio elige este sábado a su nueva alcaldesa, la edil Vanesa Martín

Este sábado por la mañana, a las 10.30, tendrá lugar el pleno extraordinario en el que Ingenio elegirá a su nueva alcaldesa tras la dimisión de José López. Será Vanesa Martín, de Forum Drago. También tomará posesión el edil que sustituirá el exregidor, Óliver Navarro, de NC.