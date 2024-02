«Yo no soy marioneta de nadie, y tampoco nadie de este gobierno»

Trabajadora municipal de Ingenio en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, da el salto de edil de Presidencia a la Alcaldía. Su elección tendrá lugar este sábado, a las 10.30. Dice que no le ha sido fácil aceptar el reto, pero que lo asume «con mucha cabeza y mucha ilusión».

–Siempre se ha dicho que usted era la mano derecha de López Fabelo. ¿Quién era para usted?

–Para mí ha sido como un aprendizaje, me ha abierto muchas puertas; no olvidemos que es un hombre de éxito en sus empresas, con mucha capacidad, con decisión y con las ideas muy claras. No puedo decir nada malo de López, todo lo contrario. Siempre ha sido una figura a seguir, sin olvidar que Pepe López es Pepe López y Vanesa Martín es Vanesa Martín. Yo puedo querer mucho a mi padre y pensar de manera diferente. No podemos mezclar quién es la persona, que significa mucho en mi vida, con el que ha aprendido mucho y del que, con el tiempo, espero seguir aprendiendo, con el hecho de que yo tenga mis propias ideas. Siempre voy a decir lo que yo pienso, no lo que los demás quieran escuchar; lo he hecho en los 44 años que tengo y lo haré siempre...

–Es decir, que nadie piense que López la tutelará desde fuera...

–Para nada. No soy marioneta de nadie ni este gobierno tampoco. Tengo mucha confianza con Pepe López, siempre le he dicho lo que pienso y siempre ha respetado mis decisiones. Todo lo que hemos hecho en estos meses ha sido en equipo, entre Somos PP y Forum Drago-NC. Aquí no hay distinciones, estamos muy unidos y cualquier decisión la tomamos en conjunto.

–¿Se ha sentido cómoda con algunas decisiones de López?

–Le puedo decir que muchas veces sí he estado de acuerdo y otras que no. Y me lo ha respetado.

–¿López obligó a los ediles de Forum a votar en la Junta en contra de dar la licencia a Naturgy?

–(Guarda silencio)

«López quería hacer las cosas de una manera y el resto del gobierno, de otra. Es uno de los motivos por los que dimitió»

–¿Cree que la solución a la crisis abierta en el gobierno municipal era la salida del alcalde?

–Es que fue López el que dimitió y el grupo lo aceptó. ¿Por qué? Yo diría que el gobierno es como un coche. Para que funcione necesita la carrocería, el volante, el motor, aceite, la caja de cambios, hasta el limpiaparabrisas, aunque en Canarias lo usemos una vez al año. Pues eso mismo pasa con el gobierno, que tiene que funcionar de manera coordinada y no siempre podíamos, porque López quería hacer las cosas de una manera y el resto del gobierno, de otra. Es uno de los motivos por lo que dimitió. Y como él dimite, ¿qué hacemos? ¿nos vamos todos? ¿o cogemos el toro por los cuernos? Nosotros no podíamos tirar por la borda todo lo que habíamos hecho y también fallar a la ciudadanía que nos ha votado. No olvidemos que somos un grupo y la ciudadanía ha votado a un grupo, a 9 concejales. Nuestra decisión unánime fue seguir con este proyecto porque tenemos un programa y seguir con el sueño del cambio.

Cober

–En su discurso de despedida dio a entender que se vio solo...

–A ver, aquí somos 13, y las decisiones se toman en conjunto; cuando dice que se ve solo, interpreto, porque no estoy en su mente, es porque él piensa una cosa y nosotros pensamos otra; pero aquí somos un equipo...y debemos caminar todos en la misma dirección.

–¿Compartió ese discurso?

–No, es su visión, no la mía.

–Por cierto, ni la mencionó. ¿Qué relación tiene ahora con él?

–Él nos ha pedido un poco de soledad; eso no se puede esconder, y yo se lo estoy respetando. Esto ha sido para él un golpe muy duro.

–Dada su especial coyuntura, ¿cómo ha vivido este proceso?

–No ha sido nada fácil, porque yo no puedo esconder que mi relación con él va más allá de la política, pero sé separar la responsabilidad de asumir los puestos que tenemos, en mi caso, como candidata a la alcaldía, con mi amistad con alguien. A mí me ha costado tomar esta decisión por mi relación con López...

–No porque le tenga miedo al cargo...

–Para nada. Conozco la administración por dentro, llevo aquí trabajando muchos años, pero lo he hecho desde otro prisma. Estoy encerrada en un despacho, coordinando la Agenda de Desarrollo Local y Empleo, y en Deportes, y no tengo miedo de ostentar la alcaldía. Lo poco que me pueda faltar de política lo suplo confiando en los que llevan este barco, que son los técnicos, teniendo gente que respalda, como Cabildo o Gobierno, ¿qué miedo hay que tener?

«Solo pedimos un tiempo para demostrar de lo que somos capaces»

–¿En qué va a notar la ciudadanía que a partir del sábado usted será la alcaldesa?

–A menos no vamos a ir. La gestión de estos meses no ha sido solo de López, la hemos hecho 13 personas junto a los trabajadores....

–¿Y por qué ha dicho que pondrá los contadores a cero?

–Porque parece que se dice por ahí que vamos a ser unos títeres. Es injusto que se nos juzgue sin darnos la oportunidad. Hablar sale gratis. Solo pedimos un tiempo para demostrar de qué somos capaces y luego juzgarnos. Mucha gente cree que porque se ha ido López ya se ha ido todo. Y no es así. Hemos gestionado 13 personas. Uno solo no puede. Necesitamos también a la oposición.

–¿La oposición notará el cambio?

–Sí.

–¿En qué sentido?

–En que vamos a entablar conversaciones, a compartir ideas...

–¿Cree que hasta ahora no se le dio el trato adecuado?

–Lo que puedo decir es que hasta ahora las directrices han sido unas y que ahora van a cambiar.

–En esa línea, ¿van a parar el cambio en el reglamento que limitaba a la oposición?

–Tanto el socio de gobierno como nosotros hemos acordado iniciar conversaciones con la oposición y ver cómo mejorar ese texto.

–¿Cuál es la relación entre los socios de gobierno?

–Muy buena. Antes de dar esta entrevista lo hablé con el socio. Nos vemos como una familia.

Cober

–¿Hay sintonía absoluta?

–Absoluta, se lo aseguro.

–El nuevo concejal, que tomará posesión ya en el pleno de este sábado, pertenece a NC. Ya son tres en el grupo municipal. ¿Le preocupa que Forum pierda esa fuerza en el seno del grupo?

–Hay solidez, a día de hoy. Ahora trabajamos como uno solo.

–¿Qué prioridades se marca?

–Tenemos el Plan General, los presupuestos, que ya están ahí, la difusión del programa de gobierno y un montón de proyectos de los que no se habla porque Ingenio por todo eso que ha pasado solo sale en la prensa o las radios por cosas malas. Llevamos una semana marcando un cronograma con las prioridades.

–¿A qué se compromete como alcaldesa?

–Primero, a seguir escuchando, a aunar fuerzas y a poner en valor no solo a los que gobernamos, sino también a los que están en la oposición y a los vecinos. Para que de una vez de este municipio se vea lo bonito, se merece una imagen más noble. Asumo este cargo con mucha cabeza, con mucha ilusión, conozco cómo funciona toda la administración por dentro. Me falta simplemente ese prisma de visión política.

–¿Mantendrá sus áreas?

–Me gustaría mantener, si es posible, Empleo y Deportes.