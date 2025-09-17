75 personas intervenidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas En la operación, puesta en marcha por el Cabildo, el Seprona y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, participaron 15 agentes, con 'quads', motos y drones | Raúl García Brink anuncia que estas acciones se repetirán en las horas de mayor afluencia a la zona y se instalarán nuevos medios de vigilancia

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:12 | Actualizado 13:21h.

El esfuerzo que está llevando a cabo el Cabildo de Gran Canaria en estrecha colaboración con la Guardia Civil y con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para proteger el Espacio Natural Protegido de las Dunas de Maspalomas sigue dando frutos, según informa la corporación insular en un comunicado. Solo durante las cuatro horas del operativo que se desplegó en la zona este martes, 75 personas, la mayoría extranjeras, fueron intervenidas en zonas prohibidas y reconducidas a los senderos autorizados, y se interpusieron 15 denuncias a personas físicas (dos a residentes, cuatro a nacionales y el resto a extranjeros), así como a una empresa de fotografía que estaba operando en la zona sin autorización y a los propietarios de dos drones que volaban también sin los permisos correspondientes.

Como bien expuso el consejero de Medio Ambiente del Gobierno insular, Raúl García Brink, en este operativo participaron 15 agentes pertenecientes a la Guardia Civil, al Área insular de Medio Ambiente y a la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, que emplearon 'quads', motos y drones para desarrollar las labores de vigilancia y control.

A la vista de los resultados, quiso poner en valor la colaboración de diferentes instituciones «que han puesto toda la carne en el asador para que esta intervención tuviese el éxito que ha tenido» y recalcó que desde el Cabildo se espera que otras instituciones se unan a estas iniciativas, para anunciar acto seguido que «vamos a repetir estas acciones de manera puntual por las tardes, que son los momentos en los que se produce una mayor afluencia de personas en esta zona».

Además, destacó que se va a mejorar en breve la señalética y se van a instalar cámaras y sensores, con lo que, con todas estas medidas en marcha, «confiamos en que, el año que viene, ya contaremos con toda una serie de elementos que nos permitan controlar esta zona y que, poco a poco, podamos ir erradicando este tipo de comportamientos en el Espacio Natural Protegido», sentenció.

En esta misma línea se manifestó el presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien ensalzó los trabajos efectuados y los pasos adelante que se están dando en el espacio natural de las Dunas de Maspalomas, «que está hoy mucho mejor que hace apenas diez años», aseveró. «Las actuaciones y los éxitos conseguidos a través de los programas 'Masdunas I' y 'Masdunas II' ratifican una intervención científica de un enorme calibre, que ha logrado recuperar buena parte del sistema dunar y buena parte de la arena que se perdía por la baja, además de la flora y la fauna del lugar», subrayó, para incidir en que «se siguen realizando tareas importantísimas, que se implementarán en los próximos meses, incorporando nuevas tecnologías a la protección del espacio».

Así, Morales también puso de relieve que «continúa alarmando el hecho de que, en algunos momentos, muchas personas se introduzcan en las dunas. Son muchísimas menos que hace diez años, pero sigue generando alarma social y eso es bueno», consideró. «Por eso, por primera vez en la historia, el Cabildo incorporó ocho agentes de Medio Ambiente y estamos consiguiendo aunar esfuerzos con otras fuerzas del Estado y municipales, y que intervenga el Seprona y que se incorporen también la Policía Local de Maspalomas a la vigilancia del espacio es una buena noticia».

Además de todo ello, proclamó que el Gobierno insular continúa trabajando en la sensibilización e indicó que «hay que pedir más ayudas a las empresas hoteleras para que en las recepciones se informe con más detalle sobre este asunto a quienes visitan la isla, y nosotros vamos a incorporar medidas de control de acceso en la zona del Mirador de las Dunas, próximo al Riu Palace Maspalomas, entre otras acciones», detalló.

«Las dunas están mucho mejor y hay que continuar trabajando en ello y aunando esfuerzos para avanzar. Por eso, seguiremos adelante con el proyecto científico de recuperación e incrementaremos los esfuerzos para informar y también para evitar y sancionar a las personas que accedan al espacio sin control y no por los senderos establecidos para ello», concluyó el presidente Morales.

Cabe reseñar, finalmente, que la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas es un espacio de gran valor ecológico y uno de los principales puntos de nidificación de aves en Gran Canaria, con una riqueza natural está protegida por normativas nacionales y regionales, y cuya conservación se está viendo amenazada por la presión humana. De ahí que el Cabildo de Gran Canaria trabaje desde hace tiempo en coordinación con la Guardia Civil y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para preservar este patrimonio natural y, sobre todo, para concienciar a la sociedad de la importancia de proteger un espacio natural único en Canarias.