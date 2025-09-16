Drones, motos y quads policiales hacen batidas conjuntas para proteger las Dunas de Maspalomas

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Martes, 16 de septiembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

Tres y media de la tarde. El sol caía a plomo en Maspalomas. La calima no dejaba ver apenas el macizo de Amurga. Y en mitad de todo eso, una decena de efectivos, entre agentes de Medio Ambiente del Cabildo, el Seprona de la Guardia Civil y la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, se desplegó este martes con motos, drones y quads por las Dunas de Maspalomas e inició la primera tarde de batidas conjuntas y puntuales, pero periódicas, que a partir de ahora reforzarán la vigilancia de este espacio natural protegido, con categoría de reserva natural especial. ¿El objetivo? Disuadir a los que caminan por áreas prohibidas del paraje.

Los agentes del Cabildo iban a pie, la Guardia Civil en moto y la Policía Local en quads. Las tres fuerzas policiales patrullaron las 400 hectáreas de las dunas hasta la llegada del atarceder y en esa tarea se vieron reforzados por dos drones, uno de la Policía Local y otro del Seprona. El municipal cuenta además con megafonía lo suficientemente potente como para amonestar desde el aire a los infractores.

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brink, mostró su satisfacción por la coordinación lograda entre las tres administraciones, a la que pretende que se sume pronto la Policía Canaria. Recordó que la institución cuenta con una veintena de agentes de Medio Ambiente para todos los espacios naturales de la isla y que no los puede destinar todos a las dunas, de ahí la importancia de estos refuerzos con otros cuerpos.

No pudo aportar datos concretos de sanciones, pero al menos sí confirmó que las primeras batidas conjuntas (antes de esta ya las había habido entre agentes de Medio Ambiente y del Seprona) han logrado reducir de forma significativa la presencia de visitantes en zonas prohibidas durante las mañanas. La asignatura pendiente, no obstante, sigue siendo la hora del atardecer, sobre todo los fines de semana. Hay momentos en que llegan a juntarse hasta 500 personas. Hace años eran muchas más, pero se trabaja para reducir las infracciones al mínimo.