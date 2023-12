El personal laboral de Agaete salta por la revisión de sus derechos salariales

En juego el proceso de estabilización de empleo de 2024

Los trabajadores del consistorio no tienen claro a qué se debe toda esta «maniobra» para modificar la estructura salarial porque, por un lado, el presupuesto del capítulo 1 para el próximo año «ya está aprobado y no se ha tocado» y, por otro, está en juego el proceso de estabilizacion de empleo de 2024. «No sabemos si la negociación es una medida para bajar los sueldos antes aprobar la OPE, ya que la ley del proceso de estabilización señala que se tienen que reconocer todos los de derechos y conceptos salariales reconocidos hasta el momento, o qué». Los sindicatos no saben a qué limitarse con la actuación del Ayuntamiento porque ya están publicadas las bases generales y ahora están concretando las específicas, afirman.