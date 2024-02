Las paradas de guaguas estrenarán marquesinas

La red de marquesinas de paradas de guaguas de la Isla, tanto las destinadas al transporte público regular de viajeros interurbano como a los vehículos que se dedican al servicio de taxi y al traslado de escolares, será adecuada y renovada gracias a dos líneas de financiación implementadas por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, que coordina Teodoro Sosa, y que suponen invertir 885.976 euros en tres años.

Estas actuaciones se canalizan a través de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC), que destinará 635.976 euros en esos tres años a los proyectos de adecuación e instalación de nuevas marquesinas en las paradas de transporte público regular de viajeros interurbano, y, por otro lado, mediante los 250.000 euros en subvenciones directas a los 21 ayuntamientos grancanarios que concede la propia Consejería, para que ejecuten sus proyectos en las infraestructuras de transporte público de viajeros discrecional de titularidad municipal, preferentemente, en las marquesinas de paradas de transporte escolar y/o taxis.

En detalle, la AUTGC dedicará 432.000 euros a adecuar cada parada e instalar nuevas marquesinas. Para ello, ha firmado un contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) API Movilidad SL- Capross 2024 SL, que ejecutará las obras, con unos criterios de actuación que contemplan, entre otros aspectos, el número de usuarios y usuarias de esas paradas, sus ubicaciones, el nivel de peligrosidad que entrañan, la climatología de cada caso o los posibles cambios en los itinerarios que puedan efectuar las empresas de transportes.

Red insular grancanaria

Desde la AUTGC señalan que, actualmente, la red insular de marquesinas en paradas interurbanas cuenta con entre 600 y 700 elementos, y que muchos de ellos datan de los años 70 y 80, por lo que es preciso llevar a cabo una labor continuada de mantenimiento y renovación.

Asimismo, a este contrato hay que sumar otro paralelo, con el que se proporcionará la asistencia técnica necesaria para redactar proyectos viables y ajustados a las normas de seguridad y salud para cada actuación. Este segundo contrato está presupuestado en 203.976 euros para los mismos tres años, que también podrían prorrogarse otros dos, y, en estos momentos, la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria está valorando las ofertas que se han presentado para proceder a su adjudicación.

Subvenciones directas

Con ese mismo objetivo, la Consejería ha decidido conceder 250.000 euros en subvenciones directas a los 21 ayuntamientos de Gran Canaria, para la ejecución de actuaciones en infraestructuras de transporte público de viajeros discrecional de titularidad municipal, preferentemente, en las marquesinas de paradas de transporte escolar y/o taxis, a instalar en los lugares que estime necesario cada consistorio.

Y es que, en este caso, la elaboración del proyecto y la memoria de necesidad, licitación y ejecución corresponde a cada ayuntamiento, por lo que, nada más aprobarse definitivamente el Presupuesto del Cabildo para 2024, el Servicio insular de Transportes inició los trámites para trasladar la información a cada consistorio, con el fin de que puedan solicitar esta ayuda para su libramiento por anticipado y que ya dispongan de los fondos que necesiten y que deberán justificar antes de que finalice este ejercicio.

Así, como se pone de relieve desde el Servicio, con esta acción se va recuperando una línea tradicional de ayudas que estuvo interrumpida varios años, debido a la incidencia de la Covid-19, y que se tiene la intención de mantener en el futuro. Porque, como se incide, la necesidad de adecuar estas instalaciones en paradas de transporte escolar es especialmente sensible, no solo de cara a garantizar mejores condiciones de seguridad y protección, sino también para distinguirlas de las instaladas para el transporte regular de uso general, que no se incluye en estas líneas de subvenciones por estar ya cubiertas con las que otorga la AUTGC.

Y, por último, se recalca que también pueden tener utilidad compartida o exclusiva con las paradas de taxis que cada municipio considere más adecuadas, de cara a propiciar la seguridad de las y los usuarios y del resto de peatones, y la protección de la vía y del tráfico rodado.

Con estas premisas, se han concretado las partidas que se otorgan a cada ayuntamiento, de modo que Agaete recibe 7.831 euros; Agüimes, 11.731; Artenara, 7.152; Arucas, 12.661; Firgas, 8.118; Gáldar, 10,624; Ingenio, 11.711; Mogán, 10.000; Moya, 8.161, y Las Palmas de Gran Canaria, 40.000.

Además, se asignan 14.810 euros a San Bartolomé de Tirajana, 8.112 a La Aldea de San Nicolás, 9.706 a Santa Brígida, 18.000 a Santa Lucía de Tirajana, 9.042 a Santa María de Guía, 7.267 a Tejeda, 22.118 a Telde, 8.869 a Teror, 7.553 a Valleseco, 8.400 a Valsequillo y 8.133 a la Vega de San Mateo.

Cabe señalar que, para establecer estas cantidades, se ha contemplado una cuantía fija de 7.000 euros, que corresponde al coste aproximado de una actuación de proyecto, instalación, ejecución de viabilización y señalética completa, además de una cifra variable, que se ha obtenido en proporción a la población de cada municipio, con la salvedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al que, dado su volumen poblacional, se asigna una cantidad ya establecida, correspondiente a otras actuaciones y líneas de subvención similares que ya ha destinado el Cabildo en acciones precedentes.