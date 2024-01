La oposición carga contra la imagen que se está proyectando de Ingenio

Los distintos grupos de la oposición en Ingenio coincidieron este domingo en cargar contra el daño que se le está haciendo al municipio y al Ayuntamiento como institución por la crisis política abierta en el gobierno local, saldada este sábado con el anuncio de dimisión del alcalde, José López. Fue el último capítulo de una polémica generada por la oposición que mostró el regidor a dos parques fotovoltaicos de Naturgy en El Burrero y que motivaron que la multinacional solicitara su recusación.

Entre los más críticos estuvo el portavoz y edil de CC, Lucrecio Suárez, para quien esta solución es poco menos que una maniobra de despiste. «Esto es simplemente un 'me quito yo para que todo siga igual'». Tiene claro que el todavía alcalde seguirá maniobrando entre bambalinas aunque aparentemente no figure al mando, de ahí que defienda que la única manera de que se ponga fin a toda esta crisis pasaría por un gobierno en el que no esté Forum. «Esa sería la única forma de que no quedase atisbo de duda de que no haya colisión alguna entre el interés público y otro tipo de intereses», subraya el edil Suárez.

No tiene nada contra Vanesa Martín, la concejala que ha sido propuesta para sustituirle en el cargo, pero recuerda que ella también se ha visto afectada por la recusación que instó Naturgy contra Fabelo. Su pasado laboral en la empresa El Paso 2000, vinculada al todavía alcalde, llevaron a los técnicos municipales a obligarla a abstenerse en todo lo que tenga que ver con esas dos huertas solares. Y es que fue El Paso 2000 la que años atrás presentó alegaciones contra el desarrollo de uno de estos dos proyectos.

«El alcalde sale por la puerta de atrás»

Lamenta que una persona que decía «que venía a cambiar Ingenio se haya ido por la puerta de atrás», un cambio, añade, por el que los vecinos han terminando pagando «un precio muy alto».

Ana Hernández, exalcaldesa y portavoz del PSOE, se mostró más cauta en su valoración, a la espera de consensuarla con el partido, pero sí quiso dejar claro que se trata de «una decisión personal», fruto de la presión de su propio partido y sus socios de gobierno, NC y Somos PP.

Minerva Artiles, de Agrupa Sureste, aunque defiende que su renuncia se debe a «una sucesión de acontecimientos», ve clave la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que lo inhabilita para ejercer cargos en el ámbito empresarial privado y para administrar bienes ajenos. Hace balance y pone sobre la mesa que la etapa de López Fabelo, al que reprocha «actitudes autoritarias», ha estado marcada por la «inestabilidad y la falta de transparencia», una forma de hacer política con consecuencias «políticas, económicas y sociales».

Y Rosa María Altafaj, edil de Vox, no cree que haya mucho cambio salvo en la alcaldía, pero celebra que Martín se vaya a convertir en la segunda alcaldesa de Ingenio.